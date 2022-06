Le rappeur JuL a lancé sa collection NFT à l’occasion de son nouvel album

Le rappeur marseillais JuL a réalisé une collection de NFT sur le thème de son nouvel album. Chacun des gagnants aura accès à des avantages exclusifs et trois d’entre eux recevront, pendant un an, l’intégralité des revenus YouTube, du clip de la chanson adossée à leur NFT.

JuL crée sa collection NFT

Plus tôt ce mois-ci, le rappeur JuL avait présenté une collection de tokens non fongibles (NFT) allant de pair avec son nouvel album : l’Extraterrestre. Cette collection comporte 23 cartes numériques uniques, chacune reprenant le nom de l’un des titres de l’album.

Sayé la team les gagnants du concours nft ont été contacté 👽 les nft sont dispos sur https://t.co/IEmcuYzQya et vu que ca me tenait à cœur, si jamais ils se vendent, une partie de largent reviendra à l’@UNICEF_france ❤️

Les gagnants vous allez vite avoir vos disques d’or… pic.twitter.com/cGRRaWJj8N — Jul (@jul) June 28, 2022

Cette collection a été déployée sur la sidechain Polygon (MATIC) et les 23 gagnants ont été annoncés le 28 juin. Chacun de ces NFTs comporte des avantages communs. À savoir, 20 % de réduction sur la boutique en ligne de l’artiste et des certifications physiques de l’album et des titres de chaque NFT, lorsque ceux-ci seront par exemple classés comme disque d’or ou disque de platine.

De plus, les revenus YouTube des clips de trois chansons, seront intégralement reversés pendant 12 mois à chaque détenteur du NFT correspondant, à compter de la date d’émission de ce dernier.

Une stratégie pertinente

Il serait facile de se dire que JuL a profité de la mode NFT pour créer un projet sans valeur ajoutée et c’est pourtant tout le contraire. Alors que d’autres artistes avant lui ont créé des collections sans fondamentaux, uniquement dans le but de générer un revenu supplémentaire aux dépens de leur communauté, il n’en est rien ici.

En effet, les NFTs n’étaient pas payants en tant que tels. Pour participer, il fallait précommander l’album et faire valoir un code présent dans la pochette, pour le tirage au sort. Pour les gagnants, seuls les frais de mint du réseau Polygon sont à payer, soient quelques centimes tout au plus.

En cas de revente d’un NFT sur le marché secondaire, JuL reçoit 10 % de son prix de vente. Mais 50 % de cette somme en sera reversée à l’UNICEF.

Tous ces éléments amènent à une stratégie bien construite, pour laquelle il ne s’agit pas de simplement « faire du NFT ». À l’avenir, il est certain que de plus en plus d’artistes utiliseront, eux aussi, la technologie des tokens non fongibles, pour apporter une plus-value à leurs créations.

