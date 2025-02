Quels scénarios pour une reprise du Bitcoin ? Analyse du BTC du 11 février 2025

Demain, le marché crypto aura les yeux rivés sur les chiffres de l’inflation CPI, publiés à 14h30. Ce rapport a le potentiel d’agir comme un déclencheur majeur, dans un contexte où le Bitcoin (BTC) oscille dans un range clé entre 91 000 dollars et 108 000 dollars depuis plusieurs semaines. Si une reprise haussière devait se matérialiser, ce chiffre pourrait jouer un rôle déterminant.

Le biais baissier du Bitcoin laisse des traces

Nous sommes le lundi 11 février 2025, et le prix du Bitcoin (BTC) évolue actuellement autour de 98 000 dollars. Notre dernière analyse du Bitcoin remonte au 3 février 2025, alors que son prix se situait à 95 000 dollars. Depuis, le BTC continue d’évoluer sous la barrière psychologique des 100 000 dollars, testant ainsi la résilience mentale des investisseurs.

Alors même que le cadre fondamental n’a jamais semblé aussi favorable au développement des actifs crypto, le sentiment de marché demeure particulièrement pessimiste. Toutefois, les institutionnels poursuivent leurs investissements dans le Bitcoin, consolidant progressivement son statut en tant qu'outil financier reconnu. Chaque jour, le BTC franchit de nouvelles étapes vers une adoption plus large et une légitimité accrue dans le paysage économique global.

Tradez des cryptos sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Du côté des marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) sont désormais revenus dans la zone du range travaillé en 2024. Les excès post-électoraux semblent ainsi avoir été gommés, permettant de retrouver une base plus stable. Cette étape était nécessaire pour envisager une poursuite structurée du développement haussier initié il y a deux ans. Le retour à des niveaux plus équilibrés sur les dérivés reflète une certaine normalisation du marché, étape cruciale pour construire une dynamique durable.

Les frais de financement (funding rates) ont retrouvé une zone de croisière, sans excès apparents, marquant un certain équilibre temporaire entre acheteurs et vendeurs. Le fait le plus marquant pour le Bitcoin réside dans sa map de liquidité.

Depuis son dernier sommet historique atteint à mi-janvier, l’actif n’a cessé d’aligner des sommets inférieurs aux précédents, renforçant la dynamique baissière à court terme. Avec un sentiment de marché pessimiste, de nombreux spéculateurs ont pris des positions vendeuses, surtout lors des baisses marquantes des 26 et 27 janvier, suivies de la chute historique de début février.

Cette activité spéculative a conduit à une accumulation massive de liquidités au nord, offrant un potentiel catalyseur à court terme. Une chasse à ces liquidités pourrait déclencher un mouvement de rebond technique, notamment si le marché décide de surprendre les vendeurs excessivement exposés. Cela ne garantit en rien un retour aux sommets historiques, mais c’est un facteur clé à prendre en compte. Cette dynamique pourrait compliquer une cassure durable du range à la baisse, à moins que ces zones de liquidités n’aient d'abord été revisitées.

Au sud, une zone de liquidités est également identifiable, bien que plus discrète et moins dense que celle située au nord. Cette zone se situe sous le creux du 3 février 2025 et pourrait potentiellement faire l’objet d’une chasse aux liquidités par le marché avant un mouvement significatif. Cependant, l'isolement de cette zone rend une telle chasse moins probable.

Liquidités sur Bitcoin, période du 11 janvier au 10 février 2025

En termes de capitalisation, le Bitcoin (BTC) reste, sans surprise, le roi incontesté de l’écosystème crypto, occupant la première place du classement avec une capitalisation de 1 947 milliards de dollars.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +0,60 % -0,20 % +4,30 % ETH / Bitcoin +2,10 % +0,70 % -19,70 %

📈 Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts ! Rejoignez-nous maintenant sur Cryptoast Academy

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Bitcoin, toujours dans son range, quels scénarios pour en sortir ?

Le prix du BTC évolue toujours dans un range situé entre 91 000 dollars et 108 000 dollars. Si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez déjà les zones clés de cette phase de consolidation latérale :

104 000 dollars : Le quart supérieur du range , marquant la zone d’équilibre pour la partie haute de ce développement ;

100 000 dollars : L' equilibrium du range, qui représente le milieu de cette structure et un niveau psychologique majeur ;

95 500 dollars : Son équivalent dans la zone basse , jouant un rôle similaire en tant que niveau d’équilibre pour le quart inférieur du range.

Cette structure de range a déjà connu 2 excès, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Cela suggère que le marché pourrait avoir suffisamment travaillé cette zone, et que la prochaine sortie pourrait être décisive. Un franchissement à la baisse des 89 000 dollars ou, à l’inverse, une cassure à la hausse des 109 000 dollars pourrait agir comme le déclencheur d’un nouveau mouvement d’ampleur.

Comme à chaque fois, les probabilités techniques restent favorables à une continuation dans le sens de la tendance primaire, qui reste, à ce jour, haussière.

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Ainsi, nous pourrions nous appuyer sur les zones de liquidités précédemment définies pour élaborer nos scénarios. Un mouvement de chasse au sud, visant à récupérer les liquidités situées sous le creux du 3 février, pourrait précéder une relance haussière vigoureuse. Cette dynamique chercherait ensuite à récupérer les liquidités vendeuses, avec un objectif potentiel autour des 110 000 dollars et au-delà. Comme mentionné précédemment, une cassure baissière durable du range sans avoir d'abord effectué une chasse aux liquidités au nord semblerait peu probable dans la configuration actuelle.

De plus, ces derniers jours, le BTC a montré une véritable défense du niveau des 95 500 dollars, un point de support clé. Si l’action des prix parvient à former un creux majeur sur ce niveau, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique haussière.

Ce scénario serait confirmé par un franchissement des 100 000 dollars, qui représente non seulement le milieu du range, mais aussi une zone de confluence avec la moyenne mobile à 20 jours et le dernier sommet journalier.

Cependant, si le point bas actuellement en cours de développement venait à céder, le BTC pourrait descendre à un niveau inférieur et tenter à nouveau de reconstruire un point bas dans la zone des 91 000 à 93 000 dollars.

Les prochains événements macroéconomiques, en particulier la publication du chiffre de l'inflation prévue pour le mercredi 12 à 14h30, pourraient agir comme un catalyseur clé. Cet événement pourrait permettre de sortir Bitcoin, et plus largement tout le marché crypto, de sa phase de stagnation actuelle.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

👉 Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ? Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Academy dans lequel nous partageons des graphiques d'analyse d'altcoins chaque semaine !

En résumé, le Bitcoin évolue toujours à l’intérieur de son range. Dans ce contexte, bien que le BTC soit en polarité négative, il démontre une bonne résilience autour du support clé des 95 500 dollars. Par ailleurs, une accumulation de liquidités au nord reste à travailler, ce qui pourrait servir de catalyseur pour pousser les prix au-dessus des 100 000 dollars, aidant ainsi à relancer une dynamique haussière.

Les prochaines heures seront déterminantes pour apporter une réponse à cette interrogation. Alors, pensez-vous que le BTC puisse reprendre les 100 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Tradez des cryptos sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital