Que réserve la Beam Chain, future mise à jour historique de la blockchain Ethereum ?

Dans le cadre de la Devcon 7 d'Ethereum (ETH) à Bangkok, le chercheur de l'Ethereum Foundation Justin Drake a présenté la Beam Chain, une mise à jour majeure pour le futur du réseau.

Aujourd'hui, la blockchain Ethereum repose sur une couche d'exécution ainsi qu'une couche de consensus. Cette dernière, la Beacon Chain, est désormais âgée de 5 ans, après avoir été lancée lors de l'introduction du Proof-of-Stake sur Ethereum. Comme l'a souligné Justin Drake, l'écosystème crypto a depuis grandement évolué :

💡 Comment investir dans l'ETH d'Ethereum ?

Parmi les changements majeurs, notons notamment une rapidité accrue. À ce jour, 12 secondes sont nécessaires pour produire un bloc sur Ethereum et celui-ci est inscrit définitivement dans l'historique au bout d'une epoch de 32 slots sur la Beacon Chain, soit 32 blocs.

En moyenne, il faut donc 6 à 7 minutes, pour rendre un bloc totalement immuable sur Ethereum. Avec la Beacon Chain, plus que 3 slots seraient nécessaires, tandis qu'un bloc serait produit en 4 secondes, ce qui pourrait ramener ce temps pour la finalité d'un bloc à 12 secondes.

D'autres améliorations sont également au programme, incluant notamment l'introduction des preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP) SNARK directement sur le layer 1, là où ces fonctionnalités ne sont actuellement présentes que sur certains layer 2 du réseau :

- Faster blocktimes! 4 second blocks

- 3 slot finality

- SNARK the chain!

- upgrade for quantum resistance

Green - were leaving in the main roadmap

Red - The Beam chain upgrade - we do this all at once pic.twitter.com/k1z8Qk13Gw

— Brother DavidHoffman.eth 🦇🔊 (@TrustlessState) November 12, 2024