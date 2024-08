Pyth Network s'associe à la blockchain TON pour fournir des services d'oracle

Au sein d’une blockchain, les oracles jouent un rôle primordial pour garantir l’exactitude de certaines informations cruciales telles que les prix des actifs par exemple. Si Chainlink est aujourd’hui le leader du marché, d’autres concurrents tentent de se faire leur place au fil du temps. C’est notamment le cas de Pyth Network, qui a officialisé mercredi un partenariat avec la blockchain The Open Network (TON) :

.@PythNetwork and @ton_blockchain have partnered to unlock high-fidelity data for builders looking to put crypto in every pocket.

Pyth’s pull oracle is set to supercharge the developer experience on TON by offering apps the fastest, most efficient, and most reliable data in… pic.twitter.com/PvcWvmhJRv

— Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) August 14, 2024