Une province d'Argentine permet à ses habitants de payer leurs impôts en stablecoin

L'Argentine démontre une nouvelle fois son intérêt pour les cryptomonnaies. La province de Mendoza a annoncé avoir mis en place un système permettant aux résidents de payer leurs impôts en utilisant des stablecoins, notamment le DAI et l'USDT.

L'Argentine s'ouvre un peu plus aux cryptos

Alors que l'on attendait plutôt cette annonce du côté de Buenos Aires, c'est finalement Mendoza qui a sauté le pas en première. La province éponyme, située à l'ouest de l'argentine, a annoncé cette semaine l'ajout d'une option de paiement en cryptomonnaies pour les impôts locaux.

La région est habitée par environ 1,7 million d'habitants, qui disposeront désormais d'une option supplémentaire pour s'acquitter de leurs taxes. Selon le communiqué de l'Administration Fiscale de Mendoza (ATM), cette initiative s'inscrit dans un effort de « modernisation et d'innovation », comme l'explique Nicolas Chávez, directeur général de l'administration fiscale de Mendoza :

« C'est une porte de plus pour faciliter le paiement des impôts aux contribuables. Il s'agit d'un service offert par le processeur de paiement avec lequel nous avons incorporé les nouvelles technologies, telles que les portefeuilles virtuels et les cryptomonnaies. »

Pour le moment, les deux cryptomonnaies sélectionnées sont des stablecoins : le DAI et l'USDT. Concrètement, le site Internet de l'administration générera un QR code que les contribuables pourront scanner avec leurs portefeuilles de cryptomonnaies pour valider le paiement.

À la réception des stablecoins, l'Administration Fiscale de Mendoza a précisé qu'elle convertira immédiatement les stablecoins en pesos et fournira aux payeurs un reçu de la transaction. Ainsi, la volonté est simplement de diversifier les options de paiement pour leurs habitants.

L'Argentine et les cryptomonnaies

Tout comme de nombreux autres pays d'Amérique latine, l'Argentine n'a jamais été insensible aux cryptomonnaies. En août 2021, quelques jours avant l'annonce du Salvador, le président argentin avait même évoqué l'idée de faire de Bitcoin (BTC) une monnaie légale sur son territoire.

De même, le peuple argentin semble très ouverts aux monnaies numériques. Et pour cause, avec une inflation estimée à 90,2 % pour l'année 2022, il est totalement légitime de vouloir trouver une alternative au peso argentin, que ce soit du côté du Bitcoin ou des stablecoins.

Avec un taux d'inflation estimé à 8,5 % pour l'année 2022, le dollar américain semble évidemment une option plus attrayante. C'est pourquoi, sur les derniers mois, les stablecoins adossés au dollar américain ont connu un engouement exceptionnel en Argentine, à tel point que le gouvernement fédéral a adopté des restrictions contre ceux-ci.

Le mois dernier, la banque centrale argentine a déclaré que toute personne achetant des cryptomonnaies se verrait interdire l'accès au marché des changes du pays, dans le but de freiner les conversions en dollars américains et la dégringolade du peso argentin.

Alors que le pays semblait relativement bien parti dans son adoption des cryptomonnaies, les relations se sont finalement dégradées. Plus que jamais, Bitcoin semble une solution tangible aux problèmes de l'Argentine...

Source : Administration Fiscale Mendoza

