Le protocole Beanstalk victime d'un hack à 78 millions de dollars

Beanstalk (BEAN), un protocole de finance décentralisée (DeFi) bâti sur la blockchain Ethereum (ETH), s'est vu dérober l'équivalent d'environ 78 millions de dollars lors d'un hack plus tôt dans la journée.

Beanstalk suffered an exploit today.

The Beanstalk Farms team is investigating the attack and will make an announcement to the community as soon as possible.

— Beanstalk Farms (@BeanstalkFarms) April 17, 2022