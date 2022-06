ProShares lance le premier ETF pour shorter le Bitcoin (BTC)

Le BITI de ProShares permet de shorter le BTC

Dans un contexte de marché baissier, la société ProShares émet depuis aujourd’hui le premier Exchange-traded fund (ETF) permettant de shorter le prix du Bitcoin (BTC). Michael Sapir, le PDG de ProShares, estime que cette nouveauté offrira un outil supplémentaire dans la stratégie des investisseurs :

« Comme nous le savons, le Bitcoin peut perdre de la valeur. BITI donne aux investisseurs, qui pensent que le prix du Bitcoin baissera, une opportunité de potentiellement en profiter ou de couvrir leurs avoirs en cryptomonnaie. »

L’annonce de cet ETF, répondant au nom de BITI a provoqué des inquiétudes au sein de la communauté crypto. En effet, avec la baisse des cours, l’arrivée d’un véhicule d’investissement permettant potentiellement d’accroître cette baisse a de quoi questionner.

Pour autant, il est bon de rappeler que l’arrivée de BITO, le premier ETF sur le Bitcoin approuvé par la Securities and Exchange Commission (SEC), également émis par ProShares, promettait l’exact opposé. Or, cela n’a pas empêché le BTC d’atteindre son ATH quelques semaines plus tard avant de s’engager dans la situation que nous vivons actuellement :

Évolution du prix du BTC depuis l’arrivée de l’ETF BITO

Cet exemple montre que, quel que soit l’impact à court terme, cela ne saurait influencer durablement le prix à plus long terme.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez tous nos guides sur le trading

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Fonctionnement de l’ETF

Le BITI de ProShares permet plus précisément de shorter le CME Bitcoin Futures Index, et non le cours spot du BTC. Ainsi, comme sur tout contrat à terme, un léger décalage peut survenir en comparaison du prix de l’actif réel.

Son prix de référence est recalculé chaque jour et il fonctionne sans levier, en appliquant un coefficient de -1 x. C’est-à-dire que si le cours du BTC gagne 10 %, le BITI perd proportionnellement cette valeur et inversement.

En parallèle, nous pouvons noter que la SEC n’a toujours pas donné d’autorisation pour un quelconque ETF spot sur le Bitcoin. De son côté, le BITI pourra être une alternative intéressante pour les investisseurs non familiers avec notre écosystème. En revanche, les plus expérimentés ont déjà les outils nécessaires, pour shorter le marché de manière plus efficace qu’avec un ETF.

👉 Dans l’actualité également – Le président du Salvador se veut rassurant sur le marché baissier actuel

Source : Présentation de l’ETF, Documentation technique du BITI

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.