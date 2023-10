Sam Bankman-Fried sur la sellette ? Ses avocats en difficulté

Quelle stratégie peuvent adopter les avocats de Sam Bankman-Fried, face aux témoignages accablants de ses proches ? Cette semaine, la défense de l’ex-PDG de FTX a semblé hésitante. Zoom sur un procès qui est loin d’être achevé.

La défense de Sam Bankman-Fried hésitante cette semaine

Trois témoins clés se sont suivis à la barre depuis le début du procès de Sam Bankman-Fried : Gary Wang, le cofondateur de FTX, Caroline Ellison, son ex-compagne et ex-PDG d’Alameda Research, ainsi que Nishad Singh, l’ex-directeur technique de FTX. Leurs interventions ont été particulièrement accablantes pour Sam Bankman-Fried, celui-ci étant accusé d’avoir orchestré les manœuvres frauduleuses de la plateforme d’échange de A à Z.

Face à cela, les avocats de Sam Bankman-Fried n’ont pas vraiment réussi leurs contre-interrogatoires. À plusieurs reprises, ils se sont même fait rabrouer par le juge Kaplan, qui a questionné leurs méthodes.

Pour se défendre, les avocats de « SBF » ont expliqué au juge qu’ils se sentent bridés dans ce procès. Ils ne peuvent en effet pas aborder certains sujets, comme l’investissement de FTX dans Anthropics, l’éventuel remboursement des clients, ou encore les actes caritatifs de Sam Bankman-Fried.

En d’autres mots, beaucoup des sujets qui pourraient dépeindre l’ex-PDG sous un jour plus positif ne sont pas accessibles. Le procès se concentre uniquement sur les actions spécifiques de Sam Bankman-Fried qui ont conduit aux sept accusations de fraude de conspiration contre lesquelles il se défend actuellement. Face à trois témoins clés qui ont conclu des accords de coopération avec le gouvernement, la défense se retrouve donc avec bien peu de cartes en main.

Sam Bankman-Fried va-t-il témoigner ?

D’où un questionnement qui reste en suspens : Sam Bankman-Fried va-t-il témoigner directement ? Ses avocats ont encore le temps de le décider. Comme ils l’ont affirmé au juge Kaplan il y a deux jours, ils ne sont toujours pas sûrs d’appeler leurs propres témoins à la barre, ou de laisser l’ex-PDG de FTX témoigner. Par ailleurs, Sam Bankman-Fried peut décider lui-même de témoigner, contre les conseils de ses avocats.

Pour rappel, Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable, et a affirmé avoir tenté de sauver FTX de bonne foi. Mais les témoignages obtenus de la part de Gary Wang, Caroline Ellison et Nishad Singh ont fragilisé cette argumentation. D’autant plus que l’ex-PDG de FTX a déjà affirmé que ses actions caritatives étaient « une façade" ».

Reste que si ses avocats choisissent d’interroger des témoins, le procès pourrait continuer pendant une semaine de plus. Et un témoignage éventuel de Sam Bankman-Fried serait particulièrement observé.

