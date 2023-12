Pouvoir d'achat : Carrefour lance une assurance pour pouvoir acheter des courses en cas de coup dur

Payer une assurance pour faire face à la précarité alimentaire qui touche de plus en plus de Français. C’est le service proposé par la marque Carrefour, baptisé « Garantie pouvoir d’achat ». En partenariat avec CNP Assurances, elle permet de proposer un abonnement mensuel pour pouvoir remplir son caddie lorsque l’on fait face aux imprévus de la vie :

« Face à la flambée des prix de l’alimentation et des produits de première nécessité, de plus en plus de Français éprouvent des difficultés à payer leurs factures, notamment en cas d’imprévus entraînant une perte ou une baisse de leur revenu. »