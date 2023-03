Pourquoi les services de trading de Binance sont-ils tombés en panne vendredi ?

Vendredi à 12 h 27 heure de Paris, les services de trading spot de Binance ont subi leur première panne depuis décembre 2021. Rapidement, cela s’est propagé à d’autres services de la plateforme, qui a coupé les dépôts et retraits temporairement par mesure de précaution. À 15 h, les services de Binance étaient revenus à la normale.

Sur Twitter, l’exchange de cryptomonnaies ainsi que son PDG Changpeng Zhao (CZ) ont tenu les utilisateurs informés de l’évolution de la situation au fur et à mesure de la résolution de l’incident.

En réalité, il s’avère que ce bug a été causé par un stop suiveur inhabituel, qui a déclenché une panne dans le système de correspondance des ordres. Ce dernier permet de mettre en phase les ordres d’achat et les ordres de vente, pour faire fonctionner les services de trading.

Chez Binance, ce système effectue un snapshot toutes les heures pour effectuer des sauvegardes, mais ledit incident s’étant produit trois minutes avant le prochain snapshot, cela a nécessité plus de temps que prévu pour une remise en service :

👉 Envie de trader de façon décentralisée ? Retrouvez notre tutoriel sur la plateforme dYdX

🎧 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Le temps des réparations, CZ s’est laissé aller à une anecdote historique entre deux tweets sur la panne, expliquant que l’origine du mot bug viendrait du fait que dans les années 1940, il fallait « retirer les insectes » qui cherchaient la chaleur dans les composants des premiers ordinateurs, pouvant alors causer des courts-circuits :

A little trivia while we wait. Debugging. In the 1940s, when "chip" circuits still use big transistors. Insects often get in (because it's warm) and short circuit things. Engineers have to periodically remove the bugs, thus debugging.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 24, 2023