Pourquoi le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ont-ils connu une hausse ce week-end ?

Les cours des principales cryptomonnaies, dont le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) ont viré au vert ce week-end. Comment expliquer ce regain d’optimisme sur les marchés et sera-t-il durable ?

Le Bitcoin dépasse les 28 000 dollars, l’Ether au-dessus de 1 900 dollars

Le Bitcoin (BTC) avait franchi le seuil des 28 000 dollars le 10 mai dernier, mais il bataillait depuis pour retrouver ce niveau. C’est maintenant chose faite : le cours du BTC a franchi ce seuil au cours de la nuit, et se maintient pour l’instant au-dessus. Sur 24h, il a pris +6% :

La percée du cours du Bitcoin (BTC) au cours de la nuit

De son côté, l’Ether (ETH) suit le BTC dans sa hausse, qui est comparable, avec +5,6%. Il dépasse le seuil symbolique de +1 900 dollars, et s’est cependant heurté sur le seuil psychologique des 2 000 dollars. C’est là aussi la seconde fois que la cryptomonnaie franchit ce cap au cours du mois : elle avait atteint 2 000 dollars début mai.

On retrouve cette tendance chez les autres grandes cryptomonnaies. Le BNB de Binance affiche ainsi +2.6% sur la même période. Et le XRP de Ripple, qui semble en bonne voie dans son procès avec la Securities and Exchange Commission (SEC), affiche 3.2%.

Pourquoi les cryptomonnaies ont-elles viré au vert ?

Les raisons de ce revirement sont semble-t-il à aller chercher du côté des États-Unis. La crise de la dette, qui oppose Républicains et Démocrates, semble en effet en voie de résolution. Un accord temporaire a en effet été trouvé, qui sera soumis à la Chambre et au Sénat dans les jours à venir.

Cela a fait souffler un vent de soulagement sur l’ensemble des marchés… Dont les marchés crypto, qui avaient plutôt eu tendance à stagner ces dernières semaines. Preuve en est faite par la capitalisation totale des cryptomonnaies, qui a elle aussi fait un bond au cours du week-end. Elle a atteint 1 138 milliards de dollars, soit une hausse de +5.4% en un peu plus d’une journée :

La capitalisation des cryptomonnaies témoigne de ce vent d’optimisme

Se pose bien sûr la question de l’évolution de cette tendance. La bonne nouvelle venue des États-Unis a fait grimper les cours des cryptomonnaies… Mais tout n’est pas positif au pays de l’Oncle Sam. Les régulateurs sont en effet en campagne depuis quelques mois pour resserrer la vis sur les marchés de cryptomonnaies, les mois à venir seront donc cruciaux pour déterminer si le Bitcoin et ses consorts en ressortiront solidifiés.

Source graphiques : TradingView, BTC/USD; capitalisation totale cryptomonnaies

