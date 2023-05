31 400 milliards de dollars : les États-Unis trouvent un accord temporaire sur le plafond de la dette

Cette nuit, Joe Biden et Kevin McCarthy ont trouvé un accord de principe sur la hausse du plafond de la dette du gouvernement des États-Unis. Celui-ci devrait être rehaussé à 31 400 milliards de dollars, et le vote des termes définitifs est prévu pour mercredi au Congrès.

Les États-Unis trouvent un accord de principe sur le plafond de la dette

Dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis ont trouvé un accord temporaire sur le plafond de la dette du gouvernement. Cette annonce fait suite à des négociations téléphoniques entre le président Joe Biden ainsi que le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy.

Pour rappel, alors que la situation n’avançait pas jusque-là, le pays aurait théoriquement pu se retrouver en défaut de paiement début juin faute d’accord.

Kevin McCarthy a d’ailleurs pointé du doigt le fait que Joe Biden a « perdu du temps et refusé de négocier pendant des mois ». La semaine dernière, il n’avait pas mâché ses mots face à la situation :

« Le président Biden ne pense pas qu’il y ait un seul dollar d’économies à trouver dans le budget du gouvernement fédéral. Il préférerait être le premier président de l’histoire à faire défaut sur la dette plutôt que de risquer de contrarier les socialistes radicaux qui mènent la barque des démocrates en ce moment. »

Ainsi, cet accord devrait permettre de relever le plafond de la dette du gouvernement à 31 400 milliards de dollars. À titre indicatif, c’est plus que le produit intérieur brut du pays (PIB). Et pour cause, ce dernier s’élevait à 25 461 milliards de dollars en 2022.

Des concessions annoncées

Afin de parvenir à cet accord de principe, les deux parties ont dû faire des concessions, comme l’a souligné Joe Biden :

« L’accord représente un compromis, ce qui signifie que tout le monde n’obtient pas ce qu’il veut. C’est la responsabilité de gouverner. […] Au cours de la journée suivante, nos équipes de négociation finaliseront le texte législatif et l’accord sera soumis à la Chambre et au Sénat des États-Unis. »

Si les détails de l’accord n’ont pas été fournis, Reuters rapporte que les dépenses auraient notamment été plafonnées pour une durée de deux ans. En outre, des fonds Covid non utilisés seront récupérés et de nouveaux régimes fiscaux initialement prévus seraient bloqués. À partir de 2025, les dépenses pourraient augmenter de nouveau à raison de 1 % par an.

Selon Kevin McCarthy, les termes définitifs de cet accord seront votés mercredi par le Congrès.

En parallèle de cette annonce, le Bitcoin (BTC) a vu son cours légèrement augmenter, s’échangeant à un peu plus de 27 200 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 1,5 % sur les dernières 24 heures.

Sources : Reuters, Twitter

