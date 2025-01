Pour Vitalik Buterin, les Layer 2 constituent l'avenir de la blockchain Ethereum

En ce début d'année, une forte tension existe au sein de la Fondation Ethereum, l'entité chargée de la gestion et du développement de la blockchain du même nom. Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, a décidé de reprendre les choses en main, afin de redresser la barre et permettre à la blockchain de franchir un cap supplémentaire.

Quelles seraient les pistes à préconiser pour faire grandir la blockchain Ethereum ?

Dans un billet de blog publié ce jeudi par Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum a une nouvelle fois évoqué la stratégie qu'il souhaiterait adopter pour aboutir au bon développement de la blockchain en 2025. Selon lui, pour permettre une adoption plus prononcée d'Ethereum, la priorité doit être donnée aux Layer 2.

🔎 Tout savoir sur les layer 2, ces solutions scalables pour les blockchains actuelles

Avant de présenter « sa stratégie de mise à l'échelle d'Ethereum », Vitalik Buterin a mentionné l'essor des Layer 2 basées sur la blockchain. Son cofondateur aimerait s'appuyer sur l'engouement autour de ces nouveaux réseaux pour faire grandir Ethereum.

Selon lui, les Layer 2 sont aujourd'hui confrontés à 2 principaux défis : ceux de l'hétérogénéité et de la scalabilité. Ainsi, il a évoqué le manque de blobs, à savoir les unités de stockages de données, dans les blocs afin de traiter des requêtes plus complexes, ou encore les problèmes de composabilité et de coordination que connaissent les développeurs de ces réseaux.

Vitalik Buterin affirme qu'il croit dur comme fer aux capacités de la blockchain qu'il a imaginé et conçu. C'est pourquoi il s'est posé la question suivante : « Que pouvons-nous réellement changer pour accélérer les choses ? ». Le cofondateur d'Ethereum a répondu à cette interrogation en présentant plusieurs pistes d'améliorations.

Il pense qu'en augmentant la capacité des blobs, et par extension la capacité de données des blocs, en optimisant la sécurité du système de preuve des Layer 2, qu'en renforçant la position centrale de l'Ether dans l'économie d'Ethereum, et en définissant des normes claires d'interopérabilité, la blockchain n'en sortirait que grandi.

Vitalik Buterin cherche visiblement à reprendre les choses en main

La réflexion proposée par Vitalik Buterin s'inscrit dans un contexte très particulier pour Ethereum. Depuis plusieurs mois, le cofondateur de la blockchain s'interroge sur la manière dont il doit opérer la prochaine mise à jour de son réseau.

Plus de sécurité, d'interopérabilité, de scalabilité serait de rigueur pour renforcer la décentralisation d'Ethereum, et lui fait franchir un palier qu'elle a du mal à atteindre. En conclusion de son billet de blog, Vitalik Buterin a donné quelques conseils aux développeurs de Layer 2 pour lui faciliter la tâche à l'avenir :

Je vous invite à contribuer à l'outillage permettant de rendre les blobs plus évolutifs, à améliorer le code permettant de faire évoluer l'exécution de l'Ethereum Virtual Machine (EVM), et à participer au développement des nouvelles fonctionnalités et à l'établissement des normes permettant de rendre les Layer 2 plus interopérables.

👉 Dans l'actualité – Les tensions au sein de la Fondation Ethereum sont à leur paroxysme – Que se passe-t-il ?

Parallèlement à cela, la Fondation Ethereum, l'entité chargée du développement de la blockchain du même nom, connaît quelques déboires. Elle est vivement critiquée par les membres de l'écosystème Ethereum, qui se plaint de la manière dont elle exploite et gère Ethereum et dont elle dépense les ETH qu'elle a réussi à accumuler.

Face à cela, Vitalik Buterin est intervenu, promettant une restructuration en profondeur de la fondation, ainsi que la possibilité de staker une partie de ses ETH pour générer de meilleurs rendements à l'avenir.

