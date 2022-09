La Police et la Gendarmerie recrutent des experts blockchain

Afin de renforcer leurs compétences vis-à-vis de l’écosystème des cryptomonnaies, la Police nationale et la Gendarmerie nationale ont lancé une campagne de recrutements d’experts de la blockchain. Ainsi, les forces de l’ordre recherchent des profils complets, aussi bien capables de mener des travaux d’investigations que de formation du personnel.

La Police nationale et la Gendarmerie nationale s’intéressent à la blockchain

Depuis peu, le site Web « Bourse emploi public », qui recense les offres d’emploi de l’État, a vu apparaître des annonces de la Police et de la Gendarmerie concernant la recherche de profils spécialisés dans la blockchain.

Les deux annonces présentent des similitudes quant aux missions attendues. Il y a bien évidemment la dimension « enquête », relative à la cybercriminalité, mais également le côté pédagogique au travers de la formation du personnel.

Du côté de la Police nationale, les recrues seront affectées à l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Pour ce qui est de la Gendarmerie nationale, c’est le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace (ComCyberGend) qui fait autorité.

Pour les deux annonces, les postulants ont jusqu’au 31 décembre prochain pour candidater. Néanmoins, il est précisé que les postes sont ouverts aux titulaires et aux contractuels. Cela signifie qu’il faut soit déjà faire partie des forces de l’ordre, soit être en contrat avec le Ministère de l’Intérieur.

Quels sont les profils recherchés ?

Pour espérer obtenir une place, les candidats devront s’assurer d’avoir des compétences certaines en matière de cryptomonnaies. Par exemple, la Police spécifie clairement qu’il faut savoir utiliser des outils d’analyse de transactions sur la blockchain comme Chainalysis, et connaître le fonctionnement des principaux réseaux. Cela implique des blockchains pseudonymes comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), mais également anonymes comme ZCash (ZEC) et Monero (XMR).

Nous pouvons aussi noter qu’une compréhension du fonctionnement des mixeurs est demandée. Par ailleurs, des bases sur les langages de programmation en Solidity et en Python sont appréciées.

Concernant les diplômes, la Police demande au minimum un Bac+5 dans la finance, ce qui ne semble pas être le cas de la Gendarmerie. Toutefois, cette dernière exigera par exemple un « niveau expert » sur le domaine juridique.

Outre la facette d’investigation décrite sur les fiches de postes, les futures recrues seront aussi amenées à former les autres enquêteurs, ainsi que les magistrats. De plus, l’annonce de la Gendarmerie indique que son personnel compétent sera amené à participer aux différents évènements crypto en France ou à l’étranger, et à animer des séminaires éducatifs.

Ainsi, cela renvoie à notre précédent dossier sur les recrutements et licenciements dans l’écosystème. En effet, même en période difficile de marché, il existe des opportunités pour travailler dans la blockchain. Les forces de l’ordre ne font pas exceptions, de par le fait qu’elles seront, elles aussi, de plus en plus au contact de ces nouvelles technologies dans leur quotidien.

Sources : Police, Gendarmerie

