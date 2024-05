Plus de peur que de mal pour le Bitcoin ? Analyse on-chain du BTC

La panique engendrée par la perte du support des 60 000 dollars sur le Bitcoin a provoqué plus de peur que de mal. Si le plus dur semble derrière nous, le BTC doit encore remonter la pente et s’affranchir de 3 résistances majeures. Retour sur la panique de la semaine dernière.