La plus grande banque du Japon s'apprête à lancer des stablecoins sur l'écosystème Ethereum

Des banques à la présence grandissante dans le Web3 ? Le groupe japonais MUFG s'est exprimé sur le lancement de sa plateforme de stablecoins, dont les actifs seront notamment déployés sur la blockchain Ethereum. C'est un pas de plus du secteur bancaire vers le Web3, consolidant ainsi les solutions et applications développées autour de la technologie blockchain

Le groupe bancaire japonais MUFG innove dans le Web3

Pour profiter de l'intérêt grandissant autour du Web3, les institutions bancaires cherchent à développer des solutions innovantes liées à la technologie blockchain. En témoigne l'engagement du groupe japonais Mitsubishi UFJ Financial Group qui a récemment annoncé le lancement de leur future plateforme de stablecoins.

👉 Qu'est-ce qu'un stablecoin ?

En partenariat avec le bridge Toki, un « pont » reliant des blockchains entre elles, et l'entreprise Datachain spécialisée dans l'interopérabilité des blockchains, le groupe MUFG s'apprête à lancer sa plateforme Progmat Coin. Cette dernière offrira aux institutions bancaires la possibilité de générer des stablecoins adossés au yen.

Les futurs utilisateurs seront en mesure d'effectuer des échanges, des paiements et des prêts à travers la blockchain Ethereum (ETH) et son layer 2 Polygon (MATIC), ainsi que sur les écosystèmes Avalanche (AVAX) et Cosmos (ATOM).

Selon Tatsuya Saito, PDG de Progmat et vice-président des produits au sein de la branche fiduciaire du groupe bancaire japonais, la collaboration entre les différents partenaires de l'opération est un atout de taille pour garantir le succès de cette solution cross-chain :

« TOKI est un élément crucial au sein de la stratégie multi-chain de Progmat. En renforçant notre partenariat avec TOKI et Datachain, nous nous concentrerons sur le développement d'une infrastructure cross-chain utilisant des stablecoins émis par Progmat Coin. »

Rappelons qu'en juin 2022, un mois après l'effondrement de l'écosystème Terra (LUNA) et de son stablecoin UST, le Japon avait adopté un projet de loi pour encadrer ces actifs. Sa mesure phare était l'interdiction d'émettre des stablecoins pour les sociétés n'étant pas considérés comme des banques agrées.

👉 UST et Terra (LUNA) : retour sur l'évènement qui marqua définitivement le début du bear market

L'importance du secteur bancaire dans le développement du Web3

À travers le premier bloc de la blockchain Bitcoin (BTC) en 2009, son fondateur Satoshi Nakamoto s'opposait directement aux institutions bancaires étatiques et commerciales. Toutefois, à l'heure actuelle, il est difficile d'imaginer un Web3 sans aucune intervention de la part de ces acteurs.

L'une des principales qualités de ces institutions est l'émission des stablecoins. Adossées à une monnaie fiduciaire, ces cryptomonnaies favorisent l'utilisation des applications de la finance décentralisée sans subir la volatilité des cryptomonnaies. Pour l'instant, les investisseurs accordent davantage leur confiance à des stablecoins centralisés qu'à leurs homologues décentralisés.

D'ailleurs, le manque d'entités bancaires ralentit actuellement le développement du Web3. Selon la dernière étude publiée en avril 2023 par l'Adan et KPMG, 35% des Français seraient intéressés à l'idée d'utiliser des services relatifs aux cryptomonnaies si leurs banques en proposent à l'avenir.

Notons toutefois les risques associés aux institutions bancaires, comme la potentielle censure des transactions et le partage des données personnelles. Ainsi, pendant que les institutions bancaires et financières délivreront leurs services au grand public, les plus technophiles pourront profiter des solutions décentralisées offertes par la technologie blockchain.

👉 En France, près de 10% de la population détient des cryptomonnaies (Rapport Adan & KPMG)

Source : MUFG

