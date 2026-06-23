80 % des plateformes d'échange européennes ne survivront pas à MiCA, selon le PDG d'OKX

À une semaine de l'échéance réglementaire du 1er juillet, le compte à rebours s'accélère pour les plateformes crypto opérant en Europe. Le PDG d'OKX Europe, Erald Ghoos, estime qu'environ 80 % des exchanges ne survivront pas à l'entrée en application de MiCA.

MiCA, c'est dans une semaine en Europe

Si les dispositions relatives à MiCA sont entrées en vigueur le 30 décembre 2024, les États membres avaient la possibilité d'accorder aux acteurs existants des périodes transitoires allant jusqu'à 18 mois. Or cette période s'achève le 1er juillet, date après laquelle aucune plateforme crypto non agréée ne pourra plus légalement proposer ses services dans l'UE.

Selon Erald Ghoos, qui a été interrogé par Te Block, le marché n'est cependant toujours pas prêt pour cette échéance : 60 % des utilisateurs européens de cryptomonnaies utiliseraient encore des plateformes sans agrément MiCA, dont beaucoup n'ont selon lui « aucune voie possible » pour l'obtenir. Il rappelle par ailleurs que 20 des 27 États membres ont déjà mis fin à leurs périodes transitoires nationales, ne laissant plus de marge d'interprétation après le 1er juillet.

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OKX a obtenu son agrément MiCA via la Malta Financial Services Authority, après avoir détenu un enregistrement VASP à Malte depuis novembre 2021. Coinbase a obtenu le sien via la CSSF luxembourgeoise, et Kraken via la banque centrale d'Irlande. Malte s'est imposée comme une juridiction de référence pour les exchanges natifs du secteur, accueillant notamment OKX, Crypto.com, Gemini, Gate, Blockchain.com et BVNK.

Au 18 juin 2026, plus de 200 prestataires détenaient un agrément CASP complet, selon le registre intérimaire de l'ESMA (l'Autorité européenne des marchés financiers).

Des acteurs non conformes pour diverses raisons

Beaucoup des acteurs qui vont devenir illégaux sont offshore, autrement dit ils ne sont pas implantés physiquement en Europe. Ceux-ci pourraient voir leurs sites bloqués par les Etats-membres. D'autres acteurs disposent d'un agrément pour une filiale spécifique, tout en continuant de proposer une application non agréée dans les stores européens.

Le cas le plus emblématique est Binance, le premier exchange mondial par les volumes. Selon Reuters, sa demande d'agrément MiCA en Grèce serait sur le point d'être rejetée. Cela pourrait le contraindre à suspendre ses services dans l'UE après le 1er juillet, bien que la plateforme affirme avoir rempli toutes les conditions requises.

Vers une concentration du marché européen ?

Pour le PDG d'OKX, MiCA agit déjà comme un mécanisme de consolidation du secteur en Europe, en resserrant le marché autour d'un nombre réduit d'acteurs pleinement agréés, qui capteront toujours plus de volume des Etats. Il estime que la barre a volontairement été placée haut.

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Erald Ghoos recommande aux utilisateurs de vérifier la présence de leur plateforme sur le registre public de l'ESMA et de migrer leurs avoirs vers des plateformes agréées avant le 1er juillet, sous peine de s'exposer à des gels de retraits soudains en cas de blocage. Si l'Union européenne se montre historiquement clémente, elle a en effet fait de MiCA un symbole fort.

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Source : The Block

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