La plateforme LiteBit ferme officiellement ses portes : quelles actions entreprendre ?

Pendant plus d'une décennie, la plateforme LiteBit a bravé les marchés baissiers, s'est confrontée à la concurrence entre les différents exchanges et s'est battue pour respecter la régulation en vigueur. Toutefois, cela n'a pas suffi : la société basée aux Pays-Bas vient d'annoncer à ses clients la fin de ses activités.

Company announcement – LiteBit to cease operations and to set up collaboration with Bitvavo. Today our customers and partners have been informed about this next step for our organization. Please find our press release with all relevant information here: https://t.co/oowpEFxSeC

— LiteBit.eu (@litebiteu) May 23, 2023