La plateforme de cryptomonnaies BitMEX permet maintenant le trading spot

Alors que jusqu’à maintenant, les services de BitMEX étaient principalement axés sur les produits dérivés de cryptomonnaies, celles-ci peuvent désormais être directement négociées en spot sur la plateforme.

Cela signifie qu’il est possible de trader l’actif réel et non un produit financier répliquant la performance de son sous-jacent comme c’est le cas avec le trading sur marge à effet de levier par exemple. Par extension, il est également possible de déplacer les cryptomonnaies en question d’un compte à un autre.

Boom.💥BitMEX Spot is LIVE.

Users can now buy and sell #crypto on BitMEX with instant settlement…

…and enter our spot trading #sweepstakes to win a share in a prize pool valued at $1 million 🏆

Let’s go 🚀: https://t.co/dcYAPO7wpY

Learn more ⬇️ pic.twitter.com/EALeZKFLws

— BitMEX (@BitMEX) May 17, 2022