Le PDG de MicroStrategy Michael Saylor alerte sur des deepfakes utilisant son image

Michael Saylor est une des figures les plus connues dans l’écosystème Bitcoin (BTC), son image est donc malheureusement souvent utilisée pour des tentatives d’arnaques. Et comme on va le voir, les progrès de l’intelligence artificielle (IA) ne facilitent pas la tâche aux victimes potentielles.

Le PDG de MicroStrategy alerte en effet cette semaine sur l’utilisation de « deep fakes », c’est-à-dire des vidéos reprenant son image et sa voix, qui visent à tromper les spectateurs. Ces dernières utilisent la stratégie classique du faux « giveaway » : elles font croire aux victimes que Michael Saylor donne gratuitement du Bitcoin :

⚠️Warning⚠️ My security team has been taking down one AI generated deepfake video featuring me, @MicroStrategy, and #Bitcoin trading & giveaway scams on @YouTube every 15 minutes. Be careful out there, and remember there is no such thing as a free lunch. pic.twitter.com/KpklvOxtlH

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 5, 2024