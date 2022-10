PayPal dans la tourmente : l'argent de ses clients est-il en lieu sûr ?

Le week-end dernier, le géant des paiements en ligne PayPal s'est retrouvé au cœur d'une intense polémique. En cause, ses futures conditions d'utilisation favorisaient explicitement l'usage de la censure à l'encontre de ses clients.

D'après ce document, toute personne ne respectant pas les règles d'utilisation de PayPal pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 2 500 dollars, déduits directement du compte de l'utilisateur. Pour reprendre les mots du fichier :

Toujours dans le même document, l'entreprise américaine précisait qu'elle pouvait appliquer son amende « par son jugement seul ». Sans rentrer dans les détails liés au caractère légal ou non d'une telle mesure, l'entreprise avait donc pris position en faveur d'une potentielle censure applicable à ses utilisateurs.

BREAKING: PayPal will steal all your money if you send, post, or publish "any messages, content, or materials that, in PayPal’s sole discretion, (a) are harmful, obscene, harassing, or objectionable". pic.twitter.com/tB6B3lbidF

— Matt Orfalea (@0rf) September 30, 2022