Payer en cryptomonnaies dans les magasins français : nouveau partenariat entre Binance et Ingenico

Binance vient d’annoncer un partenariat avec la firme de prestations de paiements Ingenico. Il permettra d’offrir plus de moyens de paiements en cryptomonnaies dans les magasins de France. À quoi peut-on s’attendre ?

Binance et Ingenico s’associent pour favoriser l’acceptation des cryptomonnaies en France

Comme l’explique un communiqué de la firme, le partenariat stratégique entre Binance et Ingenico a déjà permis de déployer des pilotes en France. La solution se base sur la solution de terminal de paiement Axium, qui est produite par Ingenico. À ce stade, elle permet d’accepter plus de 50 cryptomonnaies.

L’intérêt est une solution clés en main pour les commerçants, qui disposent d’un terminal prenant en charge de multiples moyens de paiement :

« Actuellement, la majorité des solutions de paiement en cryptomonnaies en magasin nécessitent un appareil supplémentaire ou l’exécution d’une intégration par le marchand, alors que cette solution permet aux marchands de disposer d’un appareil tout-en-un. »

C’est une étape de taille pour Binance, les appareils d’Ingenico étant la plus grande base de terminaux de paiements mondiale. Elle permet aussi de répondre à un besoin des utilisateurs de cryptomonnaies, qui souhaitent pouvoir les dépenser de manière plus aisée dans les commerces locaux. Selon le communiqué, 93% des détenteurs de cryptomonnaies ont affirmé vouloir utiliser les cryptomonnaies pour effectuer des achats si on leur en offrait l’option.

Une solution de paiement crypto-fiat à venir

Pour l’instant, il s’agit de paiements en cryptomonnaies, mais Ingenico et Binance travaillent à une seconde solution, pour transformer automatiquement les actifs crypto en monnaies fiduciaires. De cette manière, les clients français pourront verser des cryptomonnaies, et les commerçants recevront directement des euros. Cela peut permettre à une frange plus large des commerçants de commencer à utiliser les cryptomonnaies, et c’est un mode de paiement qui trouve déjà écho chez des concurrents de Binance.

Jonathan Lim, le directeur de Binance Pay, s’est félicité de ce partenariat avec Ingenico, qui permet de faire usage d’un écosystème déjà solidement établi :

« L’un des avantages majeurs de ce partenariat est qu’il offre aux entreprises une nouvelle approche du marché. Leur position dominante sur le marché et leurs solutions de paiement innovantes nous permettent d’accélérer notre accès aux consommateurs, sans avoir à créer nos propres terminaux ou logiciels. »

Le géant Binance continue donc de multiplier les partenariats, et confirme ses vastes ambitions en termes de services offerts.

Source : communiqué

