Parier sur les prochains listing ? Binance présente Futures NEXT pour prédire les cotations à venir

Cette semaine, Binance a lancé Futures Next, un nouveau produit permettant de parier sur les prochains tokens à être listés sur les services futures de l’exchange. Comment fonctionne cette nouveauté ?

Binance lance Futures NEXT pour parier sur les prochaines cotations

Jeudi, Binance a présenté un nouveau produit nommé Futures NEXT, permettant aux utilisateurs de parier sur les prochains tokens pouvant être listés sur les services USDⓈ-M de Binance Futures :

Introducing #Binance Futures NEXT! Predict which token will be listed on Binance Futures in USDⓈ-M, and get rewarded if your prediction is accurate. Nominate your top token to add it in the pool. Learn more ➡️https://t.co/1XqcrIOeFR pic.twitter.com/9aObzYx06J — Binance Futures (@BinanceFutures) March 7, 2024

Ce nouveau concept s’articule autour d’un système de paris : les Picks. Vendu pour 1 USDT, un Pick peut être délégué dans la « Next Pool » sur le token de son choix :

Aperçu du Next Pool de Binance

Notons toutefois qu’il ne faut pas confondre ce nouveau produit avec un système de vote, il s’agit bel et bien de pari et la popularité d’un token au sein de Futures Next n’est pas censé influencer la décision de Binance de le coter ou non :

« Futures NEXT fonctionne indépendamment du processus de cotation de Binance, en se concentrant sur la récompense de prévisions de marché précises plutôt que sur l’influence des cotations de jetons. Bien que les utilisateurs puissent nommer et attribuer des choix à des jetons, il est crucial de comprendre que Futures NEXT n’est pas une plateforme de vote. »

En plus des Picks attribués à des tokens déjà référencés dans le Next Pool de Binance, il est possible de proposer le token de son choix pour 2 000 USDT. Ce dernier sera examiné et s’il ne correspond pas aux critères de l’exchange, la somme engagée sera retournée.

Par ailleurs, les investisseurs peuvent attribuer des Picks à 3 tokens différents simultanément, à raison de 100 Picks par actifs. Une période de blocage de 3 jours est également mise en place, à la suite de laquelle il est possible de retirer ses Picks si l’on change d’avis afin de les réaffecter à un autre token.

Pour ce qui est des récompenses, celles-ci peuvent être des bons à faire valoir sur le trading Futures pour les nouveaux traders ou des réductions sur les frais pour les utilisateurs existants.

En outre, un mécanisme de multiplicateur permet de déterminer le montant de ces récompenses. Par exemple, un multiplicateur de 1,2 appliqué à 100 Picks permet de gagner un bon de 120 USDT.

Enfin, si le ou les tokens choisis ne sont pas cotés sur la plateforme Futures de Binance, les Picks alloués sont reconvertis en USDT, permettant ainsi « un modèle de participation sans risque ».

Source : Binance

