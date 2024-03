Binance Launchpool : comment participer pour gagner des tokens AEVO ?

Pour son 48e Launchpool, Binance propose à ses utilisateurs de farm des tokens d'Aevo, un exchange décentralisé (DEX) reposant sur son propre layer 2 et offrant du trading de contrats perpétuels, de dérivés et d'options . Comment participer au Binance Launchpool pour recevoir des tokens AEVO ?

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Binance (en savoir plus)

Binance Launchpool accueille le DEX Aevo et son token éponyme

Pour la 48e édition de son Launchpool, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, Binance, accueille l'exchange décentralisé de contrats dérivés, d'options et de perpétuels Aevo et son token éponyme.

Avec son Launchpool, Binance permet à ses utilisateurs de gagner des tokens en stakant du BNB, le token de son écosystème, ou bien du stablecoin FDUSD. Pour cette édition du Launchpool de Binance qui sera ouvert jusqu'au mardi 12 mars (23h59 UTC), vous pouvez stake des BNB et des FDUSD dans les pools dédiées pour farm des tokens AEVO.

Les pools en question seront ouvertes dès le 8 mars à minuit (UTC). Pour ce Launchpool Binance, 45 millions de tokens AEVO seront à partager pour les personnes ayant staké du BNB ou du FDUSD dans les pools dédiées. La distribution sera effectuée au prorata du nombre de cryptomonnaies placées dans les pools.

Au lendemain de la période dédiée au staking, soit le 13 mars, le token AEVO sera disponible au trading sur Binance sur les paires AEVO/BTC, AEVO/USDT, AEVO/BNB, AEVO/FDUSD et AEVO/TRY.

Voici un récapitulatif des infos à savoir sur le Launchpool d'Aevo :

Période de farming ouverte du 8 au 12 mars ;

36 millions de tokens AEVO seront distribués aux stakers de BNB et 9 millions aux stakers de FDUSD ;

Le nombre de tokens distribué dépendra de la quantité de BNB et/ou FDUSD placés dans les pools et du temps de farming global ;

Le token AEVO sera listé sur Binance le 13 mars à 10h00 UTC avec des paires incluant le BTC, l'USDT, le BNB le FDUSD et le TRY.

Une fois la période de staking terminée et le token AEVO listé sur Binance, libre à vous de choisir de conserver vos gains ou de les vendre.

💡 Retrouvez notre guide détaillé pour participer à un Launchpool de Binance

C'est quoi Aevo et à quoi sert son token ?

Soutenu par des géants de l'écosystème blockchain tels que Paradigm, Dragonfly Capital, Ethereal Ventures ou encore Coinbase Ventures, le DEX Aevo repose sur son propre roll-up compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) basé sur l'OP Stack d'Optimism.

Le DEX propose une expérience de trading tout à fait innovante avec un carnet d'ordres géré off-chain, tandis que les ordres en question sont exécutés sur le réseau blockchain.

Concernant le token AEVO, ce dernier servira de token de gouvernance pour les mises à jour du layer 2 Aevo, les nouveaux listings sur le DEX, et plus largement pour l'ensemble des propositions émises par la DAO.

Au-delà de l'aspect de gouvernance, notez que le token AEVO pourra également être placé au staking pour bénéficier de réductions sur vos frais de trading ainsi que pour toucher des récompenses.

Enfin, à la date du 13 mars, soit lors de l'ouverture des paires de trading incluant le AEVO sur Binance, le nombre de tokens AEVO en circulation sera de 110 millions. À terme, la supply totale est fixée à 1 milliard de tokens AEVO.

👉 Besoin d'un guide ? Voici notre avis et tuto complet sur Binance

Source : communiqué de presse

