Panique sur l’USDC : Binance et Coinbase prennent des mesures sur les paires de trading

Actuellement, l’USDC fait figure de victime collatérale de la panique bancaire aux États-Unis, et face à la perte de son ancrage au dollar, Binance et Coinbase ont annoncé des mesures.

Premièrement, Coinbase a indiqué que la conversion USDC/Dollar était suspendue pour le week-end :

We are temporarily pausing USDC:USD conversions over the weekend while banks are closed. During periods of heightened activity, conversions rely on USD transfers from the banks that clear during normal banking hours. When banks open on Monday, we plan to re-commence conversions.

Cette décision s’explique par le fait que les banques sont fermées le week-end, et comme l’USDC est un stablecoin centralisé, collatéralisé par des réserves en dollars, ces acteurs ne peuvent assurer la compensation que pendant les heures d’ouvertures desdits établissements. Devant la volatilité actuelle, c’est donc un choix pertinent qui doit permettre de ne pas aggraver la situation.

De son côté, Binance a également suspendu la conversion automatique de l’USDC, de l’USDP et du TUSD vers le BUSD, invoquant une raison « normale de gestion des risques ». Cette décision pourrait permettre, elle aussi, de diminuer la pression vendeuse sur le stablecoin en difficulté.

Par ailleurs, de nouvelles paires de trading ont été dévoilées :

#Binance will add the following stablecoin spot trading pairs:

Ainsi, les conversions entre stablecoins au ratio d’un pour un ne pourront se faire que manuellement, depuis « Binance Convert », et ce jusqu’au 18 mars prochain à 7 h du matin, heure de Paris. Toutefois, cette conversion ne pourra être effectuée que depuis le BUSD, à destination des autres stablecoin, et pas dans le sens inverse afin de dissuader l’arbitrage.

Durant la rédaction de ces lignes, d’autres exchanges mondiaux majeurs comme Kraken, KuCoin, Huobi n’avaient pas encore annoncé de mesures concernant l’USDC. Toutefois, OKX a, de son côté, appelé ses utilisateurs à la prudence face à la volatilité de marché accrue :

Trading risks may increase during the current situation regarding USDC. We're closely monitoring the situation and will keep our users updated.

Thank you for your patience, and as always: Trade Responsibly!

— OKX (@okx) March 11, 2023