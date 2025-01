D'où vient la pression de vente sur le Bitcoin ? Analyse du BTC avec Prof. Chaîne

Au cours des dernières semaines, le marché du BTC a absorbé une quantité importante de pression de vente. D'où provient-elle ? Il est désormais temps de faire le point sur les comportements de vente exprimés au cours des derniers mois sur le BTC.

Le Bitcoin est-il prêt à repartir ?

Suite à la récente correction, le cours du bitcoin (BTC) s'est stabilisé dans un range compris entre 90 000 et 100 000 dollars, franchi par le haut hier à l'ouverture des marchés américains.

Il est désormais temps de faire le point sur les comportements de vente exprimés au cours des derniers mois, afin de faire la lumière sur les dynamiques de vente qui ont influencé le cours du BTC en fin d'année 2024.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

👉 Retrouvez les analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy :

Dépenses à long terme

Suite à un rapide passage au-dessus des 100 000 dollars en décembre, le cours du BTC a entamé sa première correction depuis le franchissement de son ancien ATH. Par rapport aux corrections de l'année 2024, cette dernière semble plutôt modérée, avec une ampleur de - 15%, similaire à mars 2024.

Comme nous le verrons plus bas, cette chute paraît très faible compte tenu des volumes de dépenses libérés entre octobre et décembre.

Figure 2 : Corrections du BTC par rapport à son ATH

Les investisseurs à long terme (LTH) sont un groupe de participants particulièrement résilients et patients, attendant les périodes avancées des bull market et les épisodes de forte volatilité haussière pour accentuer leur pression de vente.

Ce comportement explique la chute du volume total de BTC détenu par les LTH, en baisse de plus d'un million de BTC entre novembre 2024 et janvier 2025.

🥇 Retrouvez les meilleures plateformes pour le trading de crypto

Il est intéressant de noter que la pression de vente exprimée récemment dépasse celle survenue entre décembre 2023 et mars 2024. Cela s'explique notamment par des prix plus élevés, augmentant l'incitation à la prise de profit des LTH.

Figure 3 : Offre totale des LTH et Indicateur de dépense

Sur le million de BTC dépensé depuis novembre dernier, les investisseurs à long terme ont envoyé près de 220 000 BTC en profit vers les exchanges, avec une dépense moyenne de 2 200 BTC par jour.

La majorité de ces dépenses ont eu lieu entre novembre et décembre, entre les 80 000 et les 100 000 dollars.

Figure 4 : Volumes de BTC en profit des LTH déposés sur les exchanges

Dépenses à court terme et mineurs de Bitcoin

Les investisseurs à court terme (STH) constituent un groupe de participants moins modérés et patients, réalisant pertes et profits de manière plus précoce et fréquente en réponse à la volatilité du marché ou à l'actualité politique et économique.

Ces derniers ont été particulièrement actifs au cours des derniers mois, envoyant près de 1,5 million de BTC en profit vers les exchanges, avec une dépense moyenne de 17 000 BTC par jour.

La majorité de ces dépenses ont eu lieu entre octobre et décembre, entre les 70 000 et les 100 000 dollars.

Bien qu'il puisse paraître surprenant de voir les volumes de vente à court terme dépasser les dépenses à long terme, cela s'explique par les comportements erratiques, parfois compulsifs, des spéculateurs, qui vont acheter ou vendre à plusieurs reprises au lieu d'adopter un comportement de HODLing à long terme

Figure 5 : Volumes de BTC en profit des STH déposés sur les exchanges

Le suivi du déplacement des UTXO associés aux STH et aux LTH indique que la majorité des dépenses exprimées au cours du mois dernier proviennent du range de 2024, expliquant la forte redistribution de BTC dans la fourchette des 90 000 $ - 100 000 $, qui a pu ralentir temporairement l'ascension du prix.

Figure 6 : Différence sur 30 jours de l'offre des STH et des LTH

Les mineurs forment un groupe de participants aux comportements de dépenses variables, accentuant régulièrement leurs ventes en contexte de bull market mais aussi durant les phases les plus douloureuses des marchés baissiers. Certains se doivent aussi de vendre fréquemment une partie de leurs récompenses pour couvrir leurs frais de CAPEX et d'OPEX.

📈 Retrouvez le lexique de l'analyse technique et du trading

Entre novembre 2023 et janvier 2025, les mineurs ont dépensé près de 30 000 BTC, faisant d'eux le groupe à la pression de vente la plus faible sur le marché au cours des 2 dernières années.

Figure 7 : Offre totale des mineurs (Patoshi exclu)

Synthèse de cette analyse on-chain sur Bitcoin

In fine, les données récentes indiquent qu'une forte pression de vente, évaluée à plus d'un million de BTC, a été exprimée par divers groupes de participants entre les mois d'octobre 2024 et janvier 2025.

Les exchanges spot ont notamment reçu près de 1,6 million de BTC provenant d'investisseurs à court terme et plus de 200 000 BTC de la part des investisseurs à long terme.

Malgré une pression soutenue sur les marchés spot, le cours du BTC a enregistré sa plus faible correction depuis mars 2024, soulignant la résilience et la robustesse du marché actuel.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital