Ordinals : la marketplace NFT de Binance s'ouvre aux inscriptions du réseau Bitcoin (BTC)

Alors que les inscriptions Ordinals sont en pleine effervescence, Binance annonce que sa marketplace de NFT s'ouvrira prochainement au réseau Bitcoin (BTC). Ses utilisateurs seront en mesure d'échanger et de stocker leurs actifs dans un seul et même endroit. Toutefois, cette tendance révèle au grand jour les prédictions d'une partie de la communauté Bitcoin, à savoir l'encombrement du réseau à cause des inscriptions.