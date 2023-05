Ordinals : le créateur passe la main, alors que les inscriptions dépassent les 10 millions

En moins de six mois, le projet Ordinals a explosé, faisant de son créateur Casey Rodarmor une célébrité des cryptos. Et cela a semble-t-il été trop pour le développeur, qui a annoncé cette semaine son départ du projet. Notant qu’il n’a pas pu apporter au protocole Ordinals « l’attention qu’il mérite », il nomme à sa suite le développeur connu sous le nom de « Raphjaph ».

I haven't been able to give ord the attention it deserves, so I am pleased to announce that @raphjaph has agreed to step up as lead maintainer!

Raph is an impoverished student, and his work on ord will be entirely funded by donations. If you can, please consider donating!…

— Casey (@rodarmor) May 28, 2023