Stably, l'étrange stablecoin BRC-20 de Bitcoin (BTC)

Le projet de stablecoin de Stably existe depuis 2019, il n’est donc pas nouveau. Ce qui est novateur cependant, c’est son intégration récente à Bitcoin sous forme de BRC-20. Pour rappel, les BRC-20 souhaitent être les équivalents des ERC-20. Ils ont été rendus possibles par le protocole Ordinals, qui cristallise les discussions en ce moment.

Le projet Stably, qui se définit comme un « stablecoin-as-a-service », se lance donc sur Bitcoin. Annoncé il y a quelques jours, l’ « USD » puisque c’est le ticker qui a été retenu, se décrit comme le « premier stablecoin dollar sur le réseau Bitcoin » :

Stably is thrilled to announce that we have launched the world's first US Dollar #stablecoin on the #Bitcoin network. Introducing #USD, a groundbreaking #BRC20 token implemented through the Bitcoin #Ordinals Protocol 🎉#USD is backed and redeemable 1-to-1 for USD collateral… pic.twitter.com/cpsDul0uzr

— Stably (@Stably_Official) May 25, 2023