Or, Argent, Bitcoin : une asymétrie désormais dangereuse

Malgré des soutiens structurels importants, l’or, l’argent et les cryptomonnaies semblent désormais présenter un risque de correction important à court terme.

L'or, l'argent et le Bitcoin bénéficient de soutiens structurels importants à long terme

L'attrait pour ces trois actifs « non-souverains » est à long terme incontestable, soutenu par trois forces macroéconomiques majeures.

La « dédollarisation » des bilans souverains s'accélère

L'élargissement des déficits publics, conjugué à la bipolarisation du monde, alimente les craintes d'un « debasement » chronique des monnaies fiat. Surtout, la menace de la « weaponization » du dollar, à la suite des sanctions économiques répétées et du gel des avoirs russes lié à la guerre en Ukraine, a catalysé un mouvement de diversification.

Les banques centrales ont acheté plus de 1 500 tonnes d’or depuis 2023, portant la valeur totale de leurs réserves d'or (environ 4 500 milliards de dollars) au-delà de celle de leurs avoirs en bons du Trésor américains (environ 3 500 milliards), une première en presque trois décennies selon des données compilées par la BCE et le World Gold Council.

L'érosion de la crédibilité de la Fed

La persistance d’une inflation américaine supérieure à l’objectif de 2 %, combinée aux pressions politiques pour abaisser les taux, affecte la crédibilité de la banque centrale dans sa mission de « stabilité des prix ». Cette tolérance implicite à l'inflation renforce la prime de crédibilité des actifs réels et alternatifs.

La baisse récente des rendements réels

Lorsque le rendement des obligations, après soustraction de l'inflation, diminue, le coût d'opportunité de détenir un actif sans coupon baisse, les rendant plus attractifs pour les investisseurs. En d'autres termes, quand les placements sûrs rapportent moins en termes réels, les investisseurs se tournent davantage vers des actifs tangibles comme l'or ou le Bitcoin, qui servent alors de réserve de valeur. Ces taux réels demeurent contenus dans une zone gérable pour ces trois actifs. Le rendement des TIPS à dix ans a d’ailleurs récemment poursuivi son tassement, s'établissant à 1,69 % fin octobre. Une nouvelle baisse de ces taux réels soutiendrait les métaux précieux et le Bitcoin, tandis qu’un rebond amplifierait la correction des dernières semaines.

Graphique du rendement à 10 ans des Treasuries indexés à l’inflation aux Etats-Unis

Un soutien structurel, mais un risque de correction à court terme domine

Si les fondamentaux à long terme sont constructifs pour les trois actifs, l'air commence à se raréfier sur les cours des métaux précieux après des mois de progression quasi ininterrompue, tandis qu’un signal technique majeur met fin à la dynamique haussière du Bitcoin.

Le positionnement sur les deux métaux précieux suggère une tendance désormais euphorique. Les afflux sur les ETF aurifères ont atteint des niveaux historiquement élevés ces trois derniers mois, proches de trois écarts-types au-dessus de leur moyenne triennale. Simultanément, le positionnement sur les contrats à terme et options des commercial hedgers (producteurs et affineurs) se situe deux écarts-types en dessous de la moyenne triennale. Historiquement, cette configuration coïncide souvent avec des sommets tactiques et des phases de consolidation, comme en avril dernier. L'once d’or, qui a récemment touché les 4 400 $, est donc particulièrement exposée à une vague de prises de bénéfices à court terme.

L'argent est dans une situation similaire, mais son potentiel de correction pourrait être contrebalancé par son utilisation croissante dans l’industrie, en particulier pour les panneaux solaires et les véhicules électriques (environ +50 % de la demande mondiale).

Graphique du cours de l'or, du pourcentage de positions acheteuses des « commercial hedgers » sur contrats à terme et options (en rose) et des flux sur les principaux ETF aurifères (en bleu)

Sur le plan technique, le cours du Bitcoin vient d’enfoncer un support clé à 108 000$ sur lequel il temporisait depuis le mois de juillet. Ce mouvement forme ainsi une figure en « double sommet », ouvrant théoriquement la voie à un retournement baissier.

Ce signal baissier est d’autant plus pertinent qu’il coïncide avec celui du fameux « cycle de 4 ans du Bitcoin », qui donne un sommet théorique en octobre avant une correction marquée au cours des douze prochains mois, à l'instar de ce qui s'est produit en 2018 et 2022.

Graphique du cours du Bitcoin

En conclusion, l’asymétrie semble désormais favoriser les vendeurs sur les trois actifs pour des raisons distinctes : le positionnement excessivement optimiste sur les métaux précieux et la cassure d’un support majeur sur le Bitcoin. Néanmoins, l’accélération du mouvement de dédollarisation, la perte de crédibilité dans l’indépendance de la Fed et la diminution des taux réels fournissent un contexte structurellement haussier. Ces facteurs de fond pourraient réduire la durée et l'ampleur de la correction, transformant le risque tactique en une opportunité de renforcement pour les investisseurs de long terme.

