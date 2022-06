Optimism (OP) perd 20 millions de tokens après les avoir envoyés à la mauvaise adresse

La solution de seconde couche (layer 2) d'Ethereum (ETH) Optimism, qui a récemment lancé son premier airdrop, s'est vue dérober 15 millions de dollars sous forme de tokens OP suite à une erreur de transaction.

Hey folks--in the interest of transparency, we'd like to share some details about an ongoing situation:https://t.co/915vIgRIJG

Summary below 🧵👇

— Optimism (✨🔴_🔴✨) (@optimismPBC) June 8, 2022