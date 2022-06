L'airdrop d'Optimism (OP) est officiellement lancé, et 250 000 wallets sont concernés

Optimism (OP), une des principales surcouches (layer 2) du réseau Ethereum (ETH), a lancé son airdrop tant attendu de tokens OP cette nuit, et quasiment 250 000 wallets sont éligibles.

Actuellement troisième plus importante surcouche de la blockchain Ethereum en termes de valeur totale verrouillée (TVL), Optimism avait commencé à ébruiter la sortie future d'un token lors de l'annonce de son organisation autonome décentralisée (DAO) en avril dernier.

De nombreuses personnes avaient ainsi flairé la possibilité d'un airdrop et avaient effectué des transactions sur le réseau d'Optimism à cet effet. Effectivement, la plupart du temps, les projets émergents récompensent souvent leurs premiers utilisateurs via une distribution de tokens, et cela peut notamment concerner le volume de transactions effectué.

Dans le cas d'Optimism, les personnes éligibles à cet airdrop de tokens OP sont celles qui ont fait usage du réseau avant le 23 juin 2021 ou celles qui ont effectué des dons via Gitcoin afin d'encourager le développement de la surcouche. Les utilisateurs réguliers du réseau Optimism se verront distribuer des tokens supplémentaires, en complément de ceux obtenus précédemment.

Optimism a annoncé que du futurs airdrops étaient à prévoir. À titre informatif, seuls 14 % de la totalité des tokens prévus pour les airdrops ont été distribués aujourd'hui.

Avant même que l'annonce officielle ait été effectuée via les réseaux sociaux d'Optimism, le réseau de surcouche s'est trouvé rapidement surchargé, notamment car certains exchanges avaient annoncé dans la journée que le trading de tokens OP serait possible sur leur plateforme.

Des secousses habituelles lors de lancements importants, qui ont, dans le cas d'Optimism, provoqué des retards de transactions sur le mainnet et à travers les remote procedure calls (RPC).

We’re working to heavily provision more capacity before our official announcement—in the meantime the public RPC may respond slowly. We’ll give an update here and on https://t.co/ag75CudOAA once resolved.

— Optimism (✨🔴_🔴✨) (@optimismPBC) May 31, 2022