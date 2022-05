Optimism prend des mesures contre les farmers d'airdrops et supprime 17 000 adresses

Optimism, la troisième plus importante surcouche (layer 2) de la blockchain Ethereum (ETH) en termes de valeur totale verrouillée (TVL) et qui fonctionne à travers la technologie d'Optimistic Rollup, vient de prendre une mesure à l'encontre des « farmers » d'airdrops.

Optimism is for the people, not the sybils.

We’ve been carefully analyzing OP Airdrop #1 for sybil attackers that slipped through the cracks. We’re happy to announce that we’ve removed an additional 17k sybil addresses and recovered over 14 million OP. Bye bye sybils! pic.twitter.com/XfWTcOFXEa

— Optimism (✨🔴_🔴✨) (@optimismPBC) May 23, 2022