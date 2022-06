Comme un air de déjà vu. Dans la journée d'hier, les stablecoins USDT et USDC ont commencé à perdre leur parité avec le dollar sur la blockchain Oasis. Alors que l'USDC a rapidement repris son cours normal, l'USDT a continué sa chute jusqu'à atteindre 0,12 dollar.

Figure 1 : Chute de l'USDT sur l'exchange Valley Swap

Pour le moment, il semblerait que cela ne concerne que les protocoles de la blockchain Oasis reposant sur le bridge EvoDeFi. On retrouve notamment Valley Swap, le principal exchange décentralisé d'Oasis, capturant à lui seul 77 % de la total value locked (TVL).

À l'heure de l'écriture de ces lignes, le bridge a été suspendu par l'équipe d'EvoDeFi. Autrement dit, les utilisateurs ne peuvent plus transférer leurs USDT vers un autre réseau afin de les revendre à leurs prix habituels. Par la même occasion, l'arbitrage est bloqué et personne ne peut contribuer au repeg de l'USDT sur Oasis.

Selon les données de DefiLlama, la valeur totale verrouillée sur Oasis a dégringolé de plus de 40 % en l'espace de seulement 24 heures, passant d'environ 215 millions de dollars à seulement 62 millions à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Figure 2 : Total Value Locked (TVL) sur Oasis à date du 08/06/2022, 10h30

Le premier réseau développé sur la blockchain Oasis et compatible avec Ethereum (ETH) a vu le jour en janvier dernier et s'appelle Emerald ParaTime. Sur celui-ci, Oasis Foundation a développé un bridge avec le protocole de transfert inter-blockchain Wormhole et a construit son propre exchange décentralisé, Yuzu Swap.

Toutefois, certains protocoles ont choisi de se baser sur un autre bridge, à savoir EvoDeFi. C'est notamment le cas de Valley Swap, qui capturait la majorité de l'activité de l'écosystème de finance décentralisé (DeFi) sur Oasis. Or, celui-ci n'était pas validé et soutenu par la fondation Oasis.

Bien au contraire, elle avait même alerté directement sa communauté d'utilisateurs sur les risques associés à l'utilisation de ce bridge. En effet, elle a pointé du doigt une faille dans le code qui permettrait aux administrateurs de déplacer des fonds et de les retirer en toute impunité.

Admin backdoor take function aside, critical parts of the bridge are NOT open source and NOT decentralized, which allows the operator to take funds from the bridge.

Everyone please beware of risks of using EvoDeFi and DApps that connect to them such as ValleySwap and RIMSwap. https://t.co/WCOtekVdym

— Oasis Foundation (@OasisProtocol) May 4, 2022