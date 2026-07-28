Ondo Finance lance le réseau Ondo Network - Première application : un marché perpétuel RWA

Le projet de tokenisation des actifs du monde réel, Ondo Finance, annonce le lancement du réseau Ondo Network, présenté comme une couche d’exécution pour les marchés financiers ouverts. Première mise en application : une plateforme dédiée aux contrats perpétuels RWA.

Ondo Finance lance « une couche d’exécution dédiée aux marchés financiers ouverts »

Dans le secteur en plein développement de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), le projet Ondo Finance fait figure de précurseur avec une part de marché actuellement estimée à environ 10 % (3,6 milliards de dollars) qui le place en seconde position derrière le leader Securitize et ses 4,8 milliards de dollars, selon les données du site RWA.xyz.

En effet, la valeur on-chain de ce secteur pointe actuellement aux alentours des 37 milliards de dollars, suite à ce qu'Ondo Finance présentait il y a quelques jours comme une « semaine historique pour la tokenisation », avec une augmentation du nombre de détenteurs d'actifs tokenisés estimée à plus de 200 000 sur cette période, qui vient de lui permettre de dépasser le seuil symbolique du million.

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Parts du marché des actifs tokenisés (RWA)

Un contexte favorable au sein duquel Ondo Finance vient d'annoncer le lancement d'un réseau dédié, nommé Ondo Network, présenté comme « une couche d’exécution dédiée aux marchés financiers ouverts ». Peut-on parler d'une blockchain ? Pas réellement, en tout cas sous sa forme actuelle, selon son responsable du marketing Ben Grossman.

Ravi d'annoncer Ondo Network, un nouveau type d'architecture qui introduit une approche inédite, où la confidentialité reste activée par défaut, où la vitesse d'exécution peut rivaliser avec celle des plateformes d'échange centralisées, tout en conservant les principes qui font la force des blockchains : l'auto-conservation des actifs (self-custody), des règles d'exécution vérifiables et un accès sans autorisation (permissionless). Ben Grossman

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Première application : un marché perpétuel pour les RWA

Selon le communiqué officiel, Ondo Network s'inscrit directement dans la stratégie qui consistait initialement à développer une Ondo Chain, tout en y intégrant désormais les attentes des marchés financiers qui ne se résument plus à une opposition entre on-chain et off-chain, mais à « proposer les fonctionnalités dont ces marchés ont besoin pour fonctionner : rapidité, confidentialité, robustesse, vérifiabilité, composabilité et accessibilité, dans des proportions adaptées à chaque cas d’usage ».

Et en parlant de cas d'usage, Ondo Network proposera comme première mise en application effective un marché de contrats perpétuels axé sur les actifs tokenisés (RWA), nommé Ondo Perps. Ses particularités ? Au lieu de se concentrer sur les cryptomonnaies classiques comme Bitcoin ou Ethereum, il sera question d'actions américaines, d'ETF « et potentiellement d'obligations ou d'autres instruments financiers tokenisés ».

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Toutefois, Ondo Finance ne manque pas de préciser que les contrats perpétuels ne resteront pas les seuls produits proposés. En effet, Ondo Network reste « une infrastructure généraliste, adaptée à toute application nécessitant une exécution rapide, de la confidentialité et des garanties de vérification distribuées, comme les marchés spot, les produits structurés, les marchés de prêt et bien d’autres ».

Ondo Network ne représente pas un pari sur une technologie en particulier, mais sur l'objectif que toutes les technologies que nous avons adoptées doivent servir : bâtir un système financier véritablement accessible à tous. Un système interopérable et non dépositaire, vérifiable sans être entièrement transparent, rapide sans être centralisé et privé sans être opaque. Ondo Finance

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Sources : RWA.xyz, Ondo Finance

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