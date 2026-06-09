OKX permet maintenant de trader les actions des « Magnificent 7 », l'or, l'argent et le pétrole : la plateforme tout-en-un prend forme

OKX déploie 13 nouveaux marchés X-Perps en Europe. Les traders particuliers peuvent désormais s'exposer 24/7 via des contrats dérivés réglementés sur les actions tech américaines, les matières premières et les plus grands indices mondiaux : le tout depuis un seul compte, aux côtés de leurs cryptos. Comment cela fonctionne-t-il ?

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec OKX (en savoir plus)

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Après la crypto, les X-Perps s'ouvrent à de nouvelles classes d'actifs

Pour rappel, les X-Perps sont des contrats dérivés (futures) proposés par OKX et taillés pour répondre aux exigences réglementaires européennes (MiFID II). Ils prennent la forme de futures à échéance lointaine permettant de spéculer à la hausse comme à la baisse sans détenir l'actif sous-jacent.

Lancés en avril sur les cryptomonnaies, ces produits s'étendent aujourd'hui à 13 actifs pour les traders européens. Avec les X-Perps d'OKX, il est désormais possible de trader des futures sur les 7 géants de la tech américaine : Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla, ainsi que sur 4 matières premières : l'or, l'argent, le pétrole brut WTI et le Brent.

OKX ajoute également deux ETF à son offre :

Le SPY, soit le SPDR S&P 500 ETF Trust, qui réplique l'indice S&P 500 et offre une exposition aux 500 plus grandes entreprises américaines ;

Le QQQ, soit l'Invesco QQQ Trust, qui réplique l'indice Nasdaq-100, regroupant les 100 plus grandes valeurs non financières cotées au Nasdaq.

Comme pour les X-Perps crypto, tous ces marchés sont ouverts 24/7 avec un levier pouvant aller jusqu'à x10. C'est sans doute l'argument central de cette nouveauté : avec X-Perps, OKX propose des marchés qui ne ferment jamais. Jusqu'ici, réagir à une décision de la Fed en pleine nuit ou à un mouvement brutal sur les matières premières le week-end imposait soit d'attendre l'ouverture des marchés traditionnels, soit de jongler avec un compte séparé.

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Un seul compte avec des frais réduits pour tout trader

Avec les X-Perps, le capital reste sur OKX, sur un seul compte et un seul pool de marge. Un utilisateur peut basculer son capital des cryptos vers les actions ou les métaux précieux avec la même marge. C'est la même architecture de trading unifiée que celle mise en place lors du lancement de X-Perps crypto.

De plus, les frais de trading sont fixés à seulement 0,02 % pour les makers et 0,05 % pour les takers. Des niveaux largement inférieurs à ceux pratiqués par la plupart des autres plateformes.

Aperçu de l'interface de trading sur X-Perp QQQ sur OKX

Des marchés jusqu'ici peu accessibles aux particuliers européens

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, mais les chiffres avancés par OKX permettent de situer l'intérêt de ces produits. Sur les 12 derniers mois, le SPY affiche un rendement de 29 % et le QQQ de 42 %, portés par la concentration de ces indices sur les grandes valeurs technologiques américaines qui profitent de l'explosion de l'intérêt pour l'IA.

L'écart de taille entre l'offre américaine et l'offre européenne est notable : le plus grand ETF européen pèse 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion, là où le seul SPY en concentre environ 700 milliards. Cette différence reflète la profondeur du marché américain, mais aussi le fait que ces produits sont, dans les faits, restés fermés aux particuliers européens.

La raison est réglementaire. Les ETF américains comme le SPY ou le QQQ ne publient pas de Document d'Informations Clés (DIC) au format imposé par la réglementation PRIIPs européenne. Sans ce document, les courtiers de l'Union européenne ne peuvent pas les proposer à leurs utilisateurs. Ainsi, pour s'exposer au S&P 500 ou au Nasdaq-100, un investisseur européen devait jusqu'ici passer par des équivalents européens moins liquides, par des produits dérivés plus complexes ou par un courtier hors de l'Union européenne.

C'est précisément l'angle retenu par OKX : les X-Perps n'exposent pas l'utilisateur à l'ETF lui-même, mais à l'évolution de son cours via un contrat dérivé proposé depuis une plateforme agréée MiFID et MiCA. Une manière de contourner cette contrainte d'accès tout en restant dans un cadre régulé.

Les traders européens sont sophistiqués. Ils savent exactement ce qui fait bouger les marchés. Ils suivent les résultats d'entreprises, les décisions de la Fed, les cours des matières premières et les événements géopolitiques, mais ils n'avaient aucun moyen d'agir dessus. Les X-Perps résolvent ce problème : un seul compte, tous les marchés, 24/7. Et comme nous sommes entièrement régulés, nos clients bénéficient des protections qui vont avec. Erald Ghoos, PDG d'OKX Europe

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.