X1 : c'est le nom du layer 2 lancé aujourd'hui par OKX, l'un des plus grands exchange de cryptomonnaies au monde. Déployé en testnet, la nouvelle blockchain d'OKX est d'ores et déjà disponibles pour les développeurs qui souhaiteraient interagir avec.

Avec un lancement public prévu pour le premier trimestre de l'année 2024, X1 sera bâti conjointement avec Polygon Labs et son Polygon Chain Development Kit, un outil permettant aux développeurs de déployer des layer 2 reposant sur la technologie des zero-knowledge proofs (ZKP) sur la blockchain Ethereum. De surcroît, cet outil permet une interopérabilité native entre tous les layer 2 reposant sur son utilisation.

Les layer 2 ont cela d'intéressant qu'ils offrent une scalabilité accrue pour leur blockchain mère, en plus d'offrir des frais de transaction bien plus intéressants que cette dernière, en particulier pour Ethereum. D'ailleurs, ces frais devraient de nouveau être réduits avec l'arrivée prochaine du hard fork Dencun, qui intégrera le proto-danksharding sous l'EIP-4844.

We're thrilled to introduce #X1, our new Ethereum L2 network built on Polygon's CDK.

Our landmark collab. with @0xPolygonLabs empowers next gen. devs. with increased security, scalability & low transaction costs to BUIDL the future of Web3.

— OKX (@okx) November 14, 2023