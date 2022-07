Novi, le portemonnaie numérique de Meta, va disparaître après 10 mois d'expérimentations

La seconde tentative d'incursion de Méta dans l'industrie des cryptomonnaies va vraisemblablement se solder par un nouvel échec. Le projet de portefeuille numérique pour cryptomonnaies, Novi, devrait prendre fin très prochainement.

Withdraw your funds before the Novi pilot ends on September 1. For more information, visit the Novi Help Center: https://t.co/gvRBl4AdDt pic.twitter.com/WR0YLae5hX

— Novi (@novi) June 30, 2022