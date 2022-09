Une nouvelle chute inévitable pour le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ?

De retour en bas de range, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) reprennent une dynamique baissière dangereuse qui pourrait entraîner une nouvelle chute des cryptomonnaies dans les prochains jours si elles ne parviennent pas à rebondir. Le point sur le scénario et les prochains objectifs qui semblent se profiler.

Le Bitcoin teste à nouveau le bas de son range

Alors qu'il évolue toujours dans son range entre 18 600 $ et 25 000 $ depuis le mois de juin, le cours du Bitcoin (BTC) peine à repartir et se retrouve une nouvelle fois sur son support journalier.

Ce niveau qui avait déjà permis au prix de rebondir quatre fois par le passé permettra-t-il une nouvelle fois au BTC de regagner une dynamique haussière ? Rien n'est moins sûr.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin Daily

Malgré une tentative de rebond assez timide cette semaine, notre analyse d'il y a deux semaines n'a pas changé. Le prix n'est pas parvenu à repasser le milieu du range lors de sa dernière tentative et le rejet sur ce niveau est d'autant plus pertinent qu'il correspond également à de multiples résistances caractérisées par la trendline basse d'un Bear Flag / Biseau Ascendant ainsi que du nuage de l'Ichimoku.

Autant dire que ce rejet sur les 22 000 $ n'est pas un bon signe puisqu'il a permis d'aller chercher les liquidités disponibles sur ce niveau et de liquider les early shorts, ce qui pourrait donner assez de force aux vendeurs pour descendre bien plus bas désormais, en direction des 16 130 $ (objectif de cassure du Biseau Ascendant), puis ensuite des 14 400 $ si le niveau des 16 000 $ vient à céder (objectif de cassure du Bear Flag).

Le scénario baissier semble donc à privilégier, conforté par la Chikou Span dégagée de tout obstacle, confirmant la configuration baissière tant qu'elle se trouve sous les prix et sous les diverses courbes du système Ichimoku. Pour invalider ce scénario baissier déjà bien engagé, il faudra absolument que le prix parvienne à casser le haut du range autour des 25 00 0 $. En attendant, tout fait barrage au prix et les prochains jours s'annoncent tant décisifs que périlleux.

Ethereum (ETH) repasse en zone dangereuse

Depuis The Merge, le cours de l’Ethereum (ETH) ne fait que chuter. Notre dernière analyse projetant un retour du prix autour des 762 $ semble se confirmer, avec la cassure de ce Biseau affirmée notamment par la Chikou Span sous résistances.

Figure 2 : Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Comme le BTC, l'ETH n'est donc pas parvenu à casser par le haut son range entre 1 000$ et 2 000$. Le prix est repassé sous le milieu du range est c'est donc une zone dangereuse sur laquelle le prix va devoir absolument rebondir si les acheteurs veulent éviter de voir la cryptomonnaie repasser sous les 1 000 $.

Pour le moment, la configuration reste largement baissière avec le prix qui forme un « M » pattern, ainsi qu'un Biseau cassé par le bas. L'objectif est à 762$ (hauteur reportée à l'endroit de la cassure) et tout fait obstacle au prix ici aussi : la trendline basse, le nuage, la Kijun et la Tenkan.

Alors l'Ether va t-il repasser sous les 1 000 $ ? C'est en tous cas l'objectif qui a été déclenché suite à la cassure de ce pattern par le bas. Pour invalider ce scénario baissier, il faudra que le prix parvienne à casser le range par le haut, et donc à repasser au-dessus des 2 000 $. Cela semble bien compliqué tant le contexte économique reste fragile.

En conclusion

Le Bitcoin et l'Ethereum sont toujours clairement en tendance baissière et ne parviennent pas à casser leurs résistances. Les scénarios baissiers sont à privilégier tant que les prix ne parviendront pas à casser leur range par le haut.

Sources graphiques : Trading View

