Le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) rebondissent – La tendance de fond reste cependant baissière

Après un rebond sur une zone d'achat importante, le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) semblent retrouver une belle dynamique haussière. Toutefois, les cryptomonnaies sont toujours en range et doivent percer leurs résistances. Quels sont les scénarios à envisager ?

Le Bitcoin revient sur ses résistances

Alors qu'il évolue à l'horizontale entre 18 600 $ et 25 000 $ depuis le mois de juin, le cours du Bitcoin (BTC) a rebondi ces derniers jours sur le bas de ce range (rectangle bleu) avec une dynamique particulièrement forte aujourd'hui, une bougie de +10% en moins de 24 heures.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin Daily

À son retour au niveau des 18 600$, le BTC a pu bénéficier d'une force acheteuse importante sur le bas du range. Un niveau solide qui a donc provoqué un rebond dynamique en direction de la prochaine résistance à 20 500$.

Cette hausse est parvenue à piéger les personnes entrées en position short sur le marché et ces nouvelles liquidités devraient pouvoir aider le prix à monter plus haut, en direction de la prochaine résistance qui se situe à 21 800$ et correspondant tout simplement au milieu du range.

Ce niveau est un point d'équilibre pour le prix dans le marché actuel, bien qu'il soit encore très largement en tendance baissière sur les unités de temps supérieures.

De plus, un biseau ascendant (pattern en jaune) a été cassé et la partie basse fait à présent office de résistance et pourrait entraîner le prix vers l'objectif de cassure à 15 500$ si le prix venait à retester cette zone de milieu de range. Vigilance donc car pour invalider ce scénario baissier il faudra que le BTC casse son range par le haut, ainsi que la trendline haute qui reste un obstacle conséquent pour le prix.

L’Ethereum (ETH) en route vers les 2 000$ ?

Le cours de l’Ethereum (ETH) évolue lui aussi en range depuis le mois de juin, entre 1 000$ et 2 000$. À la différence qu'ici la crypto rebondit sur le milieu de son range, ce qui pourrait lui permettre de tester à nouveau la borne haute dans les prochains jours.

Figure 2 : Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Il faudra pour cela repasser au-dessus de la Kijun et du nuage vers 1 730$ et la prise de liquidités sur le milieu du range devrait justement aider le prix à y parvenir, surtout qu'un triangle h4 a également été cassé par le haut avec comme objectif les 1 930$.

Un retour sous les 1 350$ serait par contre un signal baissier fort car le prix repasserait sous le milieu du range ainsi que sous la grande trendline en jaune. Ces deux niveaux sont des zones de liquidités importantes qui donneraient de la force aux vendeurs pour retourner tester la borne basse du range à 1 000$.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués

En conclusion

Le Bitcoin et l'Ethereum rebondissent à court terme, mais restent dans les tendances baissières installées depuis de longs mois. Tant que les cryptomonnaies ne percent pas les nombreuses résistances évoquées ainsi que le haut du range, les probabilités restent du côté d'une continuation de la baisse.

Sources graphiques : TradingView

