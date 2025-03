Nouveau record sur le prix de l’or — Bientôt les 3 000 $ pour la 1re fois de l’histoire ?

Le prix de l'or a de nouveau battu son record au cours des dernières 24 heures et s'approche maintenant des 3 000 dollars. Le célèbre métal précieux va-t-il réaliser une grande première dans son histoire ?

L’or dépasse un nouveau record

Durant la journée de jeudi, le cours de l’or a de nouveau dépassé son record, allant jusqu’à près de 2 994 dollars l’once cette nuit, pour s’échanger maintenant à 2 984 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Valeur refuge depuis des millénaires, la véritable dernière baisse marquante de l’actif s’est terminée en octobre 2022. Depuis, le célèbre métal précieux n’a rencontré que quelques légères corrections en données mensuelles et a progressé de plus de 83 % sur la période étudiée :

Cours de l’or en graphique mensuel

Alors que le climat géopolitique mondial est de plus en plus tendu, la dernière fois que l’or a fait une meilleure performance sur une période au moins aussi longue remonte à la crise des subprimes. Entre octobre 2008 et août 2011, l’actif avait alors progressé de 180 %, avant d’entamer une tendance baissière qui s’est poursuivie jusqu’à décembre 2015, faisant perdre plus de 45 % au métal précieux.

Du côté des cryptomonnaies, cet intérêt pour cette réserve de valeur se ressent également au travers de l’or tokenisé. Par exemple, la capitalisation du stablecoin XAUT de Tether a augmenté de plus de 38 % lors des 12 derniers mois, témoignant ainsi d’un afflux de capitaux.

Par ailleurs, la totalité de l’or mondial serait capitalisée à 20 130 milliards de dollars, selon les données de Companies Market Cap.

👉 Pour aller plus loin — Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter de l’or ?

Bien entendu, les performances passées ne présageant pas des performances futures. Il conviendra donc d’adapter sa gestion des risques avant d’investir, pour prendre en compte l’éventualité d’une baisse des prix sur une période plus ou moins longue. En outre, la question de la fiscalité doit être posée, celle-ci pouvant être particulièrement avantageuse en fonction du type d’or choisi.

Source : TradingView

