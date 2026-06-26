Le nombre de sociétés de capital-risque actives dans la crypto est au plus bas depuis 6 ans

Le marché des cryptomonnaies a visiblement du mal à résister à l’attractivité actuellement déclenchée par d’autres secteurs de la tech, comme par exemple l’intelligence artificielle (IA). Une réalité à l’origine d’un recul historique du nombre de sociétés de capital-risque actives dans le secteur, au plus bas depuis 2020.

Les sociétés de capital-risque ont fui le secteur crypto

Le constat apparaissait déjà comme évident au début de cette année, les investisseurs particuliers ont très largement abandonné le marché des cryptomonnaies au profit d'un secteur boursier fortement dynamisé par les promesses d'introductions en bourse d'acteurs de premier plan comme SpaceX, mais également l'essor du secteur de l'IA que certains comparent à une bulle spéculative.

Une réalité qui concerne également l'activité des sociétés de capital-risque, dont les opérations de financement ont plongé à leur plus bas niveau mensuel observé depuis 2024 lorsque le seuil des 700 millions de dollars n'a pas été franchi en avril dernier, pour un total également en baisse de 72 levées de fonds effectives.

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Et autant dire que la situation ne semble pas partie pour s'arranger tout de suite, si l'on considère la dernière publication du site d'analyse crypto CryptoRank sur le réseau X au sujet d'une baisse historique du nombre de sociétés de capital-risque qui restent actives dans le secteur.

Baisse du nombre de sociétés de capital-risque actives dans la crypto

Le constat apparaît sans appel : « le nombre d'investisseurs dans les cryptomonnaies est tombé à son plus bas niveau depuis six ans », avec un nombre de sociétés de capital-risque actives au cours du second trimestre de cette année fixé à 651 qui n'a plus rien à envier au sommet historique de 2022 et ses 2 564 investisseurs actifs.

La seule période ayant compté moins d'investisseurs actifs remonte à 2020, lorsque la participation trimestrielle variait entre 250 et 450. CryptoRank

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Une activité concentrée entre les mains de quelques acteurs

Malgré tout, quelques rebonds d'activité notables restent possibles, comme par exemple avec le mois de mai dernier qui a enregistré un montant total des investissements de 3,7 milliards de dollars, au point de figurer comme le second plus haut validé sur les 12 derniers mois, toujours selon les données de CryptoRank.

Le nombre d'opérations de financement enregistre une baisse régulière

Une hausse qui coïncide toutefois avec une baisse régulière et simultanée du nombre d'opérations de financement effectives, avec un total de 91 levées de fonds enregistrées pour le mois de mai qui a du mal à rivaliser avec les 127 du mois d'octobre 2025 et son sommet à 3,8 milliards de dollars, mais également avec les 122 du mois précédent (août 2025), alors que le montant investi était de 970 millions de dollars.

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Cette tendance suggère que le capital-risque dans le secteur des cryptomonnaies se concentre de plus en plus entre les mains d'un groupe restreint d'investisseurs spécialisés, tandis que la participation globale du marché demeure nettement inférieure aux sommets atteints lors du précédent cycle. CryptoRank

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Source : CryptoRank

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