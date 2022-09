NFTs : Les ventes de Doodles explosent de 1200 %, la valorisation atteint 704 millions de dollars

De quoi relancer l'engouement autour des tokens non fongibles (NFTs) ? Après avoir confié la direction artistique de la marque au célèbre musicien Pharrell Williams, les Doodles viennent de conclure une levée de fonds de 54 millions de dollars, portant la valorisation à 704 millions de dollars. Les ventes ont explosé de 1200 % dans la journée.

Les Doodles valorisé 704 millions de dollars

L'une des collections de tokens non fongibles (NFTs) les plus célèbres d'Ethereum (ETH), Doodles, vient de conclure une levée de fonds de 54 millions de dollars. Menée par Seven Seven Six, la société de capital-risque d'Alexis Ohanian, ce tour de table a vu les participations de d'Acrew Capital, FTX Ventures et 10T Holdings.

Le projet artistique, apprécié pour son design unique aux couleurs vives et aux tons pastels, est désormais valorisé 704 millions de dollars. Ces capitaux fraichement levés devraient permettre d'étendre la stratégie de croissance et de monétiser la propriété intellectuelle du projet.

En effet, lors de la conférence NFT.NYC à New York en juin dernier, le directeur des Doodles a annoncé l'ambition de s'implanter durablement dans les secteurs de la musique, de la mode, de la culture et même du divertissement. D'ailleurs, il a même annoncé le recrutement d'un nouveau directeur artistique en la personne de Pharrell Williams.

Très célèbre producteur, auteur, compositeur et interprète, Williams devrait également produire un album inspiré de la collection de NFTs. Intitulé Doodles Records : Volume 1, celui-ci sera lancé en partenariat avec la maison de production Columbia Records.

👉 Vous voulez savoir comment acheter un NFT ? Retrouvez notre guide complet à ce sujet !

Investir dans l'immobilier sur la blockchain Seulement 50$ pour débuter

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Les ventes explosent de 1200 % en 24 heures

Depuis son lancement en octobre 2021, la collection Doodles a dépassé 148 500 Ether (ETH) de volumes d'échanges sur la plateforme OpenSea. Parmi les collectionneurs notables figurent les célèbres Justin Bieber, Future, Snoop Dog, ou encore Steve Aoki.

Selon les données de l'agrégateur CryptoSlam, la collection a imprimé 2,1 millions de dollars de vente sur les dernières 24 heures. Cela représente une hausse de 1 224 % sur cette même période, pour un total de 140 transactions. Par ailleurs, le floor price a grimpé de 19 % pour atteindre 8,5 ETH, soit environ 13 000 dollars.

L'équipe prévoit le lancement d'une seconde collection, intitulée Doodles 2, qui fera naître des millions d'avatars personnalisables. Ce projet devrait voir le jour sur une blockchain plus scalable et moins chère qu'Ethereum, mais celle-ci n'a toujours pas été annoncé.

Les Doodles ne sont pas le premier projet de NFTs a lever des fonds. Plus tôt dans l'année, Yuga Labs, à l'origine des très célèbres Bored Ape Yacht Club, a collecté la somme de 450 millions de dollars, portant leur valorisation à plus de 4 milliards de dollars.

👉 Retrouvez cette dernière actualité : Les NFTs sur Solana (SOL) ont commencé à exploser

Acheter des NFT en SOL ou $ Découvrez la place de marché NFT de FTX 🔥

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.