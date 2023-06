NFT : Swarovski effectue un dépôt de marque pour des objets virtuels dans le Web3

Le joaillier Swarovski pourrait-il prochainement lancer son propre metaverse ? Selon son récent dépôt de marque, la société autrichienne cherche à s'immiscer davantage dans le secteur du Web3. Des bijoux NFT aux environnements virtuels, en passant par des lunettes de réalité virtuelle, découvrez les ambitions de Swarovski dans le Web3.

Swarovski bientôt dans le metaverse ?

Récemment, l'entreprise basée en Autriche a réitéré son intérêt pour le domaine du Web3. Après des collaborations avec des entreprises ayant vendu plusieurs tokens non fongibles (NFT), Swarovski passe à la vitesse supérieure avec un dépôt de marque impliquant un nombre important d'objets numériques, des NFT, ainsi que des environnements virtuels.

L'objectif de l'entreprise est clair : développer un écosystème numérique, en prenant appuie sur les nouvelles technologies autour de la blockchain, pour proposer des produits et services innovants qui pourraient convaincre une nouvelle clientèle.

Ainsi, ses futurs NFT pourraient être utilisés pour certifier ses produits physiques, ainsi que pour développer des biens virtuels échangeables entre les internautes sur une blockchain. À l'avenir, cette seconde solution devrait s'appliquer à de nombreux objets tels que :

des vêtements ;

des bijoux, des montres et des produits cosmétiques ;

des accessoires de mode comme des sacs à main, des couvre-chefs et des lunettes ;

du mobilier et des objets, notamment des stylos, des lampes, des ustensiles de cuisine ou encore des boissons alcoolisées.

En outre, l'entreprise semble vouloir s'expérimenter au metaverse par la multiplicité des objets qu'elle cherche à développer. Elle a d'ailleurs dévoilé sa volonté d'implémenter ses futurs NFT dans un environnement virtuel aux allures de metaverse.

Swarovski est loin d'être la seule société de son secteur à avoir de grandes ambitions dans le Web3 : le joaillier Tiffany & Co. avait dévoilé en juillet 2022 une collection de NFT à l'effigie des CryptoPunks. De son côté, l'entreprise française Courbet, basée à Paris, a commencé à accepter le Bitcoin (BTC) en octobre 2020.

Les précédentes expériences de Swarovski

Par le passé, la société à l'effigie d'un cygne a participé à plusieurs collections de NFT. Il y a plus d'un an, le joaillier avait collaboré avec la marque Crocs, connue pour ses chaussures en caoutchouc composés de multiples trous, afin de réaliser une collection de NFT en quantité limité.

De même, en octobre 2022, Swarovski s'est associée à la marketplace de NFT new-yorkaise Sweet et l'entreprise Build-A-Bear pour créer des ours en peluche uniques et associés à des tokens non fongibles. L'un d'entre eux est caractérisé par de nombreuses pierres précieuses qui couvrent sa surface.

Tandis que ces NFT ont été confectionnés sur la blockchain neutre en carbone Polygon, Build-A-Bear affirme reverser 10% de l'argent récolté à travers ces peluches, pour un montant total de 10 000 dollars.

Bien que certains individus puissent être réticents à l'achat d'un NFT, la commercialisation d'un objet physique avec son jumeau numérique facilite l'adoption de ces nouvelles technologies tout en démystifiant le secteur des tokens non fongibles.

