Les NFT sont officiellement disponibles sur Uniswap

Uniswap Labs, la société en charge du développement du protocole décentralisé Uniswap, a annoncé aujourd'hui le lancement de son aggrégateur de marketplace de tokens non fongibles (NFT). À compter d'aujourd'hui, il est donc possible de trader des NFTs sur Uniswap.

1/ NFTs are officially live on Uniswap!! 🎨🦄

Starting today, you can trade NFTs across major marketplaces to find more listings and better prices.

We're also airdropping ~$5M USDC to historical Genie users

& offering gas rebates to the first 22,000 buyers. pic.twitter.com/OZXCydXydD

— Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) November 30, 2022