NFT : une nouvelle plateforme ferme ses portes alors que le marché peine à redécoller

Tandis que le marché des NFT peine à retrouver le chemin de la hausse avec autant de vigueur que le reste de l’écosystème des cryptomonnaies, une nouvelle plateforme va fermer ses portes. Il s’agit de MINCL, appartenant au géant sud-coréen des télécommunications KT. Faisons le point sur cet échec ainsi que l’état du marché.

La plateforme de NFT MINCL fermera le 4 mars prochain

Tandis que le marché des tokens non fongibles (NFT) ne semble pas sorti de son propre bear market, une autre plateforme a annoncé cette semaine la fermeture de ses portes : MINCL.

Peu connue en Europe, cette dernière appartient pourtant au géant sud-coréen des télécommunications KT et témoigne une nouvelle fois des difficultés des entreprises traditionnelles à adopter une transition Web3 durable. Et pour cause, c’était GameStop qui dévoilait la fermeture de sa propre plateforme, il y a de cela moins de 15 jours.

Ainsi, KT a informé les utilisateurs de MINCL que cette dernière verrait l’arrêt de ses services au 4 mars prochain :

« En raison de l’évolution de l’environnement des affaires, le service MINCL prendra inévitablement fin le 4 mars 2024. Nous remercions sincèrement nos clients qui ont utilisé le service MINCL jusqu’à présent. […] Vos informations personnelles seront détruites en toute sécurité après la résiliation du service conformément à la politique de traitement des informations personnelles. »

👉 NFT : nos explications pour tout comprendre en quelques minutes

Ce nom s’ajoute ainsi à ceux d’autres plateformes qui n’ont pas survécu à l’environnement dégradé du marché des NFT depuis plus d’un an et demi, telles que RECUR ou Nifty’s, tandis que des leaders tels qu’OpenSea ont également dû licencier.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Des volumes en hausse, mais toujours en difficulté

Depuis quelques mois, les volumes des différentes marketplaces de NFT tendent à repartir à la hausse. Néanmoins, ceux-ci sont largement inférieurs à ce qu’a pu connaître le marché il y a maintenant 2 ans.

Sur Ethereum (ETH) par exemple, bien que la semaine dernière ait vu près de 200 millions de dollars de volumes contre un plus bas à 40 millions en septembre dernier, ces mêmes volumes s’élevaient à 1,25 milliard de dollars il y a tout juste 2 ans :

Figure 1 — Volumes hebdomadaires des NTF sur Ethereum

👉 Pour aller plus loin — Comment acheter un NFT ? Guide 2024 complet

Tandis que le marché des cryptomonnaies a repris des couleurs en l’espace d’un an, largement porté par le sujet des ETF, nous pourrons constater dans les prochains mois si le secteur des NFT reprend de la vigueur à son tour.

Il y a deux ans, ce dernier était par exemple entré en bear market plus tardivement que les autres actifs et une prochaine reprise pourrait alors se faire dans un second temps, elle aussi.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Sources : MINCL, Dune

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.