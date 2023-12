Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'exchange de cryptomonnaies FTX, semble avoir du mal à s'acclimater à la vie en prison, et semble également bien loin de saisir la réalité qui l'entoure.

C'est ce que rapporte Gene Borello, un ancien membre de la mafia new-yorkaise devenu informateur qui a récemment vécu avec Sam Bankman-Fried au Metropolitan Brooklyn Center, un établissement qui a également vu séjourner Ghislaine Maxwell ou le rappeur 6ix9ine.

Au micro de la blogueuse Tiffany Fong, qui avait également eu le privilège d'interviewer Sam Bankman-Fried peu de temps après la faillite de FTX (et alors que celui-ci se tenait plutôt éloigné des micros), Gene Borello nous apprend que l'ancien PDG de FTX avait été placé dans une unité spéciale de surveillance pour les pensionnaires suicidaires.

I got a chance to interview Gene Borrello, a former mob enforcer who was in jail with Sam Bankman-Fried. Gene tells me SBF was on suicide watch, was extorted & did not eat or shower for several days. We also discuss how Sam spends his time in jail, bullying, sentencing & more. pic.twitter.com/nszTXVUrSQ

— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) November 30, 2023