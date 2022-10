NEAR s'associe à Google Cloud pour accompagner les startups évoluant dans le Web3

NEAR Protocol collaborera désormais avec Google Cloud afin de bénéficier de l'infrastructure technique de ce dernier, notamment avec sa technologie de RPC. Ces différents outils serviront à Pagoda, l'incubateur de startups Web3 lancé en février 2022 par NEAR visant à favoriser le lancement d'applications décentralisées (dApps) sur son réseau.

NEAR annonce une collaboration avec Google Cloud

NEAR Foundation a dévoilé un partenariat entre NEAR Protocol et Google Cloud afin de favoriser le développement de startups orientées vers le Web3 et évoluant sur la blockchain.

Composée de la NEAR Academy, de la NEAR University et de NEAR Protocol, sa blockchain, NEAR est un écosystème à part entière spécialisé dans la création et le développement d'applications décentralisées (dApps). Si vous souhaitez en savoir davantage, nous vous invitons à lire notre présentation dédiée à ce projet.

Google Cloud apportera un « soutien technique » aux développeurs utilisant Pagoda grâce à son infrastructure de nœuds RPC (remote procedure calls). S'appuyant sur le modèle client/serveur, un RPC est une opération synchrone permettant de faire des appels de procédure sur un ordinateur distant appartenant à un réseau.

Lancé en février 2022, Pagoda est un incubateur de startups évoluant dans le milieu du Web3 qui fournit un kit d'outils complet aux développeurs afin qu'ils puissent créer, développer et lancer leur projet sur NEAR Protocol.

Marieke Flament, le PDG de Near Foundation, a souligné l'ampleur de cette collaboration avec Google :

« Nous sommes ravis de collaborer avec ceux qui ont été les pionniers de l'Internet tel que nous le connaissons. Ce partenariat marque un nouveau chapitre pour nous, car nous continuons à offrir le meilleur soutien possible à la prochaine génération de visionnaires qui choisissent de s'appuyer sur le protocole NEAR. »

De son côté, Carlos Arena, le directeur de la branche dédiée aux actifs numérique chez Google Cloud, a vanté les mérites des technologies du service :

« Nous soutiendrons NEAR et donnerons aux développeurs de Web3 l'infrastructure cloud la plus sécurisée, fiable et durable sur laquelle ils peuvent construire et évoluer. Nous continuons à soutenir les leaders de demain dans la création de nouveaux produits et services sur des plateformes basées sur la blockchain. »

👉 Retrouvez toutes les informations sur NEAR Protocol et le cours de sa cryptomonnaie

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : NEAR

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.