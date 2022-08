To the Moon : MoonDAO devient la première DAO à envoyer une personne dans l’espace

C’est un accomplissement pour le moins insolite, dont peut se vanter MoonDAO depuis jeudi dernier : être la première organisation autonome décentralisée (DAO) à avoir envoyé une personne dans l’espace. En effet, ceci a eu lieu le 4 août dernier, à l’occasion de la 22ᵉ mission New Shepard de Blue Origin, la compagnie spatiale de Jeff Bezos.

🚀 WE DID IT!!!! 🚀

We literally launched someone into space through the power of crypto.

This is only the beginning, stay tuned for information on our second flight… 👀✨💫 https://t.co/gEor9KO7VQ

— MoonDAO (🌜,🌛) (@OfficialMoonDAO) August 5, 2022