Moment de vérité pour le Bitcoin (BTC) ? Analyse on-chain

Alors que l'appétit spéculatif se rétablit, le cours du Bitcoin (BTC) a atteint un point d'équilibre déterminant au niveau des 64 000 dollars. La balle est désormais au centre et les forces haussières et baissières ont à nouveau l’opportunité de s’affronter pour décider de la tendance future du marché. Analyse on-chain de la situation.

Retour à l'équilibre

Alors que l'appétit spéculatif se rétablit après la purge de début août, le cours du Bitcoin (BTC) a atteint un point d'équilibre déterminant au niveau des 64 000 dollars.

La balle est désormais au centre et les forces haussières et baissières ont à nouveau l’opportunité de s’affronter pour décider de la tendance future du marché. Qu'attendre de ce moment de vérité pour le marché du BTC ?

Figure 1 : Cours quotidien du Bitcoin

Un appétit spéculatif insatiable

Suite à la purge de l’excès spéculatif documentée lors de notre dernière analyse, les intérêts ouverts des contrats futures et perpetuals ont enregistré une hausse importante au cours des 2 dernières semaines.

En additionnant les intérêts ouverts totaux des contrats futures et perpetuals, nous remarquons que l’intérêt ouvert global des marchés dérivés se situe actuellement proche des 715 000 BTC, une zone de risque modérée.

Après l’importante purge qui a ébranlé les marchés crypto il y a 2 semaines, portant l’intérêt ouvert global sous les 650 000 BTC (zone de faible risque spéculatif), il a rapidement augmenté depuis, signalant un retour en force de la spéculation sur le BTC.

Afin d’éviter une nouvelle fragilisation du marché, il faudra veiller à ce que ce indicateur de dépasse pas 750 000 BTC, qui semble être un seuil majeur de saturation de la spéculation et une zone de risque significative depuis l’année 2023.

Figure 2 : Total des intérêts ouverts des contrats futures et perpetuals

En comparant les variations sur 3 jours de la capitalisation boursière (mCap) du BTC et de l’intérêt ouvert global (OI), il est possible d’établir un cadre d’analyse du comportement des marchés dérivés.

Si la mCap augmente et que l’OI baisse, la hausse des prix est alimentée par l’achat spot et / ou un short squeeze ;

Si la mCap baisse et que l’OI baisse, la baisse des prix est alimentée par la vente spot et / ou un long squeeze ;

Si la mCap augmente et que l’OI augmente, la hausse des prix est alimentée par les spéculateurs et l’effet de levier long ;

Si la mCap baisse et que l’OI augmente, la baisse des prix est alimentée par les spéculateurs et l’effet de levier short ;

Avec ce cadre d’analyse en tête, il semble que la hausse du BTC enregistrée la semaine passée ait été influencé par une prise d’effet de levier long sur les marchés dérivés, confirmant le retour d’une spéculation insatiable.

Figure 3 : Variation sur 3 jours de la capitalisation boursière du BTC et du total des intérêts ouverts des contrats futures et perpetuals

Enfin, le suivi des poches de liquidités indique que d’importantes liquidations short ont eu lieu vendredi passé entre 62 000 dollars et 65 000 dollars, permettant aux spéculateurs haussiers de pousser le prix vers une zone de prix déterminante (voir détails dans le second chapitre).

Notons toutefois qu’une poche de liquidité long située entre 64 000 dollars et 62 000 dollars signale l’arrivée tardive des nouvelles positions long durant le week-end, qui sont actuellement chassées.

Figure 4 : Carte de densité des zone de liquidations sur les marchés dérivés

Balle au centre

Si l’activité de spéculation sur les marchés dérivés a rapidement repris, nous pouvons noter le retour d’une dynamique positive à court terme sur les marchés spot.

En effet, l’indicateur de rentabilité du volume de transfert en profit des investisseurs à court terme (STH), qui mesure la dominance des profits/pertes au sein de l’activité on-chain de ce groupe, est récemment passé au vert.

Cela signifie que plus de la moitié du volume de transfert échangé par les STH est en état de profit latent, suggérant que le stress financier pesant sur ce groupe a largement diminué.

Figure 5 : Pourcentage du volume de transfert des STH en profit

L’étude détaillée de l’offre détenue par les STH indique qu’un point d’équilibre significatif a été atteint, avec une répartition 50/50 des avoirs détenus par ces investisseurs autour du niveau de prix des 64 000 dollars.

Cela signifie qu’il y autant d’investisseurs à court terme en perte latente que d’investisseurs à court terme en profit latent lorsque le prix se situe à ce niveau, offrant une opportunité de retournement haussier potentielle.

Figure 6 : Distribution des prix d'achats des BTC détenus par les STH

Plus encore, le niveau de prix des 64 000 dollars correspond parfaitement au prix moyen d’achat de la cohorte à court terme, qui représente la frontière entre les phases haussières et baissières à court et moyen terme.

À bien des égards, le marché du BTC vient de retrouver un point d’équilibre exemplaire et la balle est désormais au centre.

Les cartes ont été redistribuées pour une énième fois au sein du range établit en début d’année 2024 et les camps haussiers et baissiers ont à nouveau l’opportunité de s’affronter pour décider de la tendance future du marché.

Notons que le prix moyen d’achat des STH ne doit pas agir en tant que résistance car cela risquerait de provoquer un dead cat bounce et d’instaurer un régime baissier à moyen terme.

Figure 7 : Prix moyen d'achat du marché, des STH et sur 7 jours

Synthèse de cette analyse on-chain

In fine, les données de cette semaine indiquent que les intérêts ouverts des contrats futures et perpetuals ont enregistré une hausse importante au cours des 2 dernières semaines.

La hausse du BTC enregistrée la semaine passée a notamment été influencé par une prise d’effet de levier long sur les marchés dérivés, fragilisant la tendance.

Sur les marchés spot, un point d’équilibre significatif s’est formé au niveau des 64 000 dollars, où l’investisseur à court terme (STH) moyen sort la tête de l’eau, apportant un soulagement bienvenu pour ce groupe de participants.

Il reste désormais à voir si les STH feront preuve de confiance en diminuant leur pression de vente ou s’ils se montreront méfiant, favorisant un scénario de dead cat bounce.

Sources – Figure 1 à 5 et 7 : Glassnode, Figure 6 : The Bitcoin Lab

